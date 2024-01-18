الولايات المتحدة لم تعد قادرة على تحقيق أهدافها وحدها

دخلت الولايات المتحدة قبل خمسة عشر عاما حقبة لم تعد قادرة فيها على تحقيق أهدافها من جانب واحد. ماهي وجهة نظر بارثولوميو سبارو في ناشيونال إنترست؟

من خلال كتابته لسيرة حياة برنت سكوكروفت، الضابط السابق في القوات الجوية الأمريكية، ومستشار الأمن القومي للولايات المتحدة في عهدي فورد وجورج بوش، يجيب سبارو على سؤال مفاده: ماذا كان سكوكروفت، الاستراتيجي المحنّك، ليفعل في ظل استمرار زيلينسكي في طلب الدعم المالي والعسكري لحرب تبدو بلا نهاية، وانقسام أعضاء الكونغرس والرأي العام الأمريكي؟

آمن سكروكروفت بفكرة "الواقعية المستنيرة"، ومن منظوره فإن أفضل ما تفعله الولايات المتحدة هو تعزيز نظام دولي مستقر وحماية دماء الأمريكيين وثرواتهم.

كان سكوكروفت حذرا من توسيع الناتو بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. وأيقن أن تقريب حدود الناتو من روسيا سيغضبها، وسيشتت انتباه واشنطن وموسكو عن المخاطر المشتركة الأعمق؛ كالحد من التسلح النووي، كما سيدفع روسيا للبحث عن شركاء استراتيجيين جدد.

والآن وقد توسع الناتو ونشبت الحرب التي ما زالت مستمرة بعد قرابة عامين، ومع كل ما سببته من خسائر للطرفين، كان سكوكروفت سيبحث عن طرق لوقف الموت والدمار والتمسك بمخزونات الأسلحة والحد من الإنفاق. وآخرما كان سيفعله هو الانخراط في حرب أبدية ثم الانسحاب منها بشكل مهين كما حصل في فيتنام.

إن شيطنة روسيا لن تفيد، فحتى خلال أسوأ لحظات الحرب الباردة، حافظ سكوكروفت وزملاؤه في إدارة نيكسون وفورد وبوش على علاقات دبلوماسية مع نظرائهم السوفييت والصينيين. كما انخرطوا معهم في مجالات المصالح المتبادلة، وهذه هي الحنكة السياسية. وتشمل المصالح المشتركة: التجارة والطاقة والتنمية الاقتصادية. يجب البحث عن الإمكانيات لإعادة التعامل مع روسيا من منطلق امتلاكها لأسلحة نووية وموارد طبيعية عظيمة وعلاقاتها مع إيران والصين.

يتعين على الولايات المتحدة أن تعمل على وقف إطلاق النار في أوكرانيا وأن تشجع التفاوض. ومن المرجح أن تضطر أوكرانيا للتنازل عن شبه جزيرة القرم ومنطقة الدونباس الناطقة بالروسية.

كل ذلك يعني أن على الولايات المتحدة أن تجمع حولها دول العالم لتحقيق أهداف كبيرة، كتغير المناخ مثلا، وأن تحشد النوايا الحسنة حول المشاريع الكبرى لا أن تنخرط في حروب أبدية مكلفة.

المصدر: ناشيونال إنترست

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