واشنطن تشهد أعلى معدل لجرائم القتل منذ ربع قرن

مع بداية العام الجديد يتساءل الكاتب كولبرت كينغ في واشنطن بوست فيما إذا كان المسؤولون المنتخبون في واشنطن قادرون على حكمها.

في عهد رئيس البلدية والمجلس شهد عام 2023 سقوط 274 ضحية جريمة قتل. وهو أعلى معدل سنوي خلال ربع قرن في واشنطن العاصمة. وفي نفس الوقت كان معدل الاعتقال بتهمة جرائم القتل حوالي 47% وهو الأدنى منذ 16 عاما على الأقل.

وانزلقت هيئة الإسكان في العاصمة إلى حالة من الفوضى المشينة لدرجة أن مسؤولي الإسكان والتنمية الحضرية أصدروا تقريرا شاملا يتهم المدينة بالفشل في توفير سكن لائق وآمن وصحي للمقيمين. وهذا ما أحرج العمدة موريل باورز الديمقراطي الذي اضطر لتشكيل فريق قيادة جديدة لم يتم اختبار جودته.

في هذا العام تزداد ظاهرة التشرد دون أن تلفت اهتمام المسؤولين. وفي لحظة صراحة غير متوقعة أقر عمدة المدينة لشؤون الصحة والخدمات الإنسانية واين تورنيج بأن المدينة لا تستطيع التعامل مع المشكلة بسبب ندرة مديري الحالات الذين يقدمون هذه الخدمات.

وفي ظل هذه الكارثة الإنسانية يقف أعضاء المجلس مكتوفي الأيدي ويئنون من العار. ولكن ماذا تتوقعون من قادة المدينة الذين يشاهدون تسجيل 400 حالة مرتبطة بالأفيون سنويا وتسبب ثلث وفيات البلاد، وفق مستشفة جامعة هوارد؟ لقد تجاهل تورنيج التحذيرات والنصائح المقدمة من أخصائي طب الإدمان، إدوين تشابمان، ولم يعط وزملاؤه المسؤولون أي اهتمام لمشاكل المواطنين.

لكن كل ذلك لا يمنع رئيس البلدية والمجلس من الاستمتاع بالحلوى. فهم يوزعون الدولارات العامة باسم كل مشكلة معروفة للبشرية، والأكثر لفتا للانتباه حل مشكلة العنف المسلح. ووافق القادة على أكثر من 30 مليون دولار لحل مشكلة العنف المسلح ومساعدة إسكان الأفراد المتورطين في أعمال العنف. كما وافقوا عل 11 مليون دولار لدعم مكتب نائب رئيس البلدية للسلامة العامة والعدالة وتحسين نوعية الحياة. ألا يدعو ذلك للسخرية؟

وكل ذلك الإنفاق لا يشمل طبعا 40 مليون دولار لإنشاء المطاعم ومخططات لمباشرة 1.2 مليار دولار كعقود للشركات المحلية، رغم أن المدينة تعاني من نقص في المعلمين المدربين وضباط الشرطة والإخصائيين الاجتماعيين.

هل تتساءل القيادة المنتخبة: ما الذي يحصل عليه الناخبون مقابل أموالهم؟ وهل هم قادرون على حكم العاصمة أصلا؟

المصدر: واشنطن بوست

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