تحت العنوان أعلاه، كتب فيكتور سوكيركو، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول أسباب هروب المرتزقة الأجانب من أوكرانيا.

وجاء في المقال: نقلت CNN عن الضابط في القوات المسلحة الأوكرانية دميتري كوستيوك، أن العديد من المرتزقة الأجانب الذين جاؤوا للقتال في أوكرانيا يغادرون البلاد بعد أن شهدوا قتالاً عنيفًا. وقد تم تأكيد هذه الحقيقة من قبل وزارة الدفاع الروسية. فبحسبها، من بين أكثر من 11 ألف مرتزق جاؤوا ليجربوا حظهم في أوكرانيا، مات النصف تقريبًا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وما يقرب من هذا العدد حزم حقيبة الظهر وغادر على عجل وعاد إلى بيته.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري بوريس جيرليفسكي لـ"أرغومينتي إي فاكتي": "إن مصير المرتزق العادي لا يحسد عليه، والهالة الرومانسية لـ "جندي الحظ" غير موجودة". "هذا مجرد "لحم" عادي يُلقى في المعركة في أقسى الاتجاهات. نعم، هناك مدربون موجودون في مراكز تدريب في العمق البعيد، ولكن معظم المرتزقة مجرد لحم للاستهلاك، وهذا لا يثير أسف أحد في الجيش الأوكراني.

ومن هنا تأتي التقارير عن الخلافات وحتى المعارك النارية بين المرتزقة وممثلي القوات المسلحة الأوكرانية. على خط المواجهة، يفضل الضابط الأوكراني، إذا كان هناك أجانب في وحدته، إرسالهم إلى الهجوم، خاصة إذا كانوا بولنديين. ولهذا السبب يفر المرتزقة بجلودهم من أوكرانيا".

اختار "جنود الحظ"، الذين راهنوا على المال السهل وواجهوا خطرًا مميتًا، العودة إلى ديارهم. وكان لموقف الجيش الأوكراني نفسه تجاه المرتزقة الأجانب، الذين جرى زجهم دون غطاء ناري في المناطق الأكثر خطورة، تأثيره أيضًا. وهكذا، إذا صدرت الأوامر لجنود القوات المسلحة الأوكرانية بالبقاء على خط المواجهة، فإن "الإوز البري" (المرتزقة)، مثل الطيور المهاجرة، قد "يدير ظهره" في أي لحظة، فلا يخسر سوى المال، وليس الأرواح.

إن العسكريين الأوكرانيين أنفسهم ليسوا متحمسين بشكل خاص للقتال من أجل بلادهم. يستسلم الجنود الأوكرانيون في جميع قطاعات المعركة تقريبًا: بالقرب من أفديفكا وزابوروجيه ومنطقة كوبيانسك وفي اتجاهات أخرى.

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