تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تخلي الولايات المتحدة عن محاولات الضغط على منظمي معرض الطيران في الإمارات.

وجاء في المقال: اعترفت إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بحق دولة الإمارات العربية المتحدة في دعوة المصنعين الروس إلى معارضها الدفاعية. صرح بذلك مسؤولو وزارة الخارجية عند تعليقهم على معرض دبي للطيران 2023، الذي ينتهي اليوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث جرى عرض معدات عسكرية من روسيا. حدث هذا على الرغم من أن أبو ظبي تتعرض في العديد من مجالات التعاون مع موسكو لضغوط واضحة من الشركاء الغربيين.

ونظمت روسيا عرضها في معرض دبي للطيران في جناح واحد بمساحة إجمالية تزيد عن 750 مترا مربعا. حيث جرى عرض أكثر من 250 عينة من الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة.

حول ذلك، وفي حديث مع "نيزافيسيمايا غازيتا"، أشار الخبير المستقل أنطون مارداسوف إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي توفر فيها الإمارات، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، منصة لروسيا لعرض عتادها.

وأشار مرداسوف إلى أن أهمية فرصة مواصلة روسيا عرض إنجازاتها في مجال الأسلحة والمعدات العسكرية لا يقتصر على مسألة السمعة، إنما هو مهم من حيث يتيح إبرام اتفاقيات محتملة للإنتاج المشترك لعدد من نماذج الأسلحة.

وقال: "بالنسبة للإمارات، هذه فرصة لإظهار سياستها المستقلة والتزامها بالتعاون الاقتصادي، بل ويمكن القول بتوسيعه. فمن الواضح أن هذا نوع من "تحدي" اللاعبين الغربيين، وفي المستقبل ستقوم الإمارات بتحديث أسطولها الجوي وأسلحتها بشكل عام. ولذلك، فإن اللاعبين البديلين يمثلون بالطبع فرصة للتنويع".

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