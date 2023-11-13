أعضاء الكونغرس خارج السيطرة تماما!

ينتقد الكاتب دانا ميلبانك في "واشنطن بوست" أعضاء مجلس النواب الأمريكي ورئيسه الجديد. ويستعرض السجالات الحادة والتخبط مع غياب للتخطيط.

منذ أن أصبح مايك جونسون رئيسا لمجلس النواب الأمريكي وجّه أعضاء المجلس اللوم لبعضهم بعضا ثماني مرات في أسبوعين فقط. وفي اللوم الأخير الموجّه للنائبة رشيدة طليب (ديمقراطية عن ميشيغان) بسبب تصريحاتها حول حرب غزة، انقلبت قاعة المجلس إلى تنهدات ومضايقات وارتعاش بقبضات اليد وصراخ. فقد ضرب النائب ماكس ميلر(جمهوري عن أوهايو)، وهو يهودي، المنصة بعنف قائلا: لن يحدث ذلك مرة أخرى أبدا.

واتهم النائب مايكل لولر(جمهوري عن نيويورك) طليب بأنها تعتقد أنه يجب القضاء على إسرائيل. لكن النائبة كوري بوش (ديمقراطية عن ميسوري) صرخت قائلة: إنها كذبة. وتابعت صراخها متجاهلة المطرقة وقالت إن اللوم ليس مفاجئا لأنه في هذه الهيئة المنتخبة (أي الكونغرس) هناك 1700 عضو يستعبدون السود! فردّ وارن ديفيدسون: أظهروا بعض الاحترام لهذا المكان. لكن النائبة بوش تابعت صراخها واتهمت النائب ريتشارد ماكورفيك (جمهوري عن جورجيا)، والذي قدّم قرار اللوم للنائبة طليب، بالتمييز العرقي والديني.

وبعد سجال طويل يوم الأربعاء الماضي بخصوص تعديلات على مشروع قانون الخدمات المالية، اعترض الجمهوريون المعتدلون على بند يخص الإجهاض واستخدام وسائل منع الحمل.

في المحصلة يبدو أن مجلس النواب خارج السيطرة تماما. فقد فشل جونسون في منع إغلاق الحكومة الفيدرالية بعد انتهاء التمديد المؤقت للتمويل، والذي كلّف مكارتني رئاسة المجلس. ورغم أن جونسون تعهد في مؤتمر صحفي بأنه سيتصرف في الوقت المناسب بقوله: ثقوا بنا! لكن يبدو أن هذه الثقة ليست حجة مقنعة نظرا لهذا السجل المبكر لجونسون.

وبذلك يكون المجلس قد عاد لحالة التخبط التي كان عليها قبل جونسون. وعبّر تروي نيلز (جمهوري عن تكساس) واصفا أعضاء المجلس لشبكة إن بي سي: لا أعتقد أن الرب يسوع نفسه يمكنه إدارة هذه المجموعة!

المصدر: واشنطن بوست

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