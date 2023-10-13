"أعيدوها إلى وطنها!"

شنّ السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون حملة شعواء على النائبة رشيدة طليب بسبب موقفها من أحداث غزة الأخيرة. كريستين باركز تشرح موقف السفير في فوكس نيوز.

يطالب السفير الإسرائيلي السابق دانون بهزيمة حماس بالكامل بينما رفعت النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، رشيدة طليب، العلم الفلسطيني. وأعربت رشيدة عن حزنها على الأرواح من الجانبين، كما ألقت باللوم على إسرائيل وأدانت الدعم اللامحدود من قبل الولايات المتحدة لإسرائيل، محملة الولايات المتحدة المسؤولية عن استمرار دائرة العنف المفجع.

وصف دانون موقف النائبة طليب بوصمة العار بقوله: عار عليها هذا السلوك. وطالب دانون شعب ولاية ميشيغان بإعادة النائبة طليب إلى وطنها. كما قال: أعلم أنها لا تمثل الشعب الأمريكي الذي نحظى بدعمه. وأعلم أن هذا الشعب يصلي لأجلنا، ونحن سننتصر.

ومعروف عن النائبة طليب أنها تتهم إسرائيل بارتكاب تطهير عرقي ضد الفلسطينيين، كما تصف إسرائيل بدولة الفصل العنصري. والنائبة طليب ليست الوحيدة التي تتعرض للهجوم بسبب موقفها، بل هناك النائبة ألكسندريا أوكاسيو كورتيز الديمقراطية من نيويورك، وهناك النائبة إلهان عمر الديمقراطية من مينسوتا. وكلهن دعون لوقف إطلاق النار فورا.

المصدر: فوكس نيوز

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