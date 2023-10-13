 
مباشر
عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 750 هدفا في غزة الليلة الماضية "فيديو"
صحافة عالمية

"أعيدوها إلى وطنها!"

أخبار الصحافة

RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w7qa

شنّ السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون حملة شعواء على النائبة رشيدة طليب بسبب موقفها من أحداث غزة الأخيرة. كريستين باركز تشرح موقف السفير في فوكس نيوز.

يطالب السفير الإسرائيلي السابق دانون بهزيمة حماس بالكامل بينما رفعت النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، رشيدة طليب، العلم الفلسطيني. وأعربت رشيدة عن حزنها على الأرواح من الجانبين، كما ألقت باللوم على إسرائيل وأدانت الدعم اللامحدود من قبل الولايات المتحدة لإسرائيل، محملة الولايات المتحدة المسؤولية عن استمرار دائرة العنف المفجع.

وصف دانون موقف النائبة طليب بوصمة العار بقوله: عار عليها هذا السلوك. وطالب دانون شعب ولاية ميشيغان بإعادة النائبة طليب إلى وطنها.  كما قال: أعلم أنها لا تمثل الشعب الأمريكي الذي نحظى بدعمه. وأعلم أن هذا الشعب يصلي لأجلنا، ونحن سننتصر.

ومعروف عن النائبة طليب أنها تتهم إسرائيل بارتكاب تطهير عرقي ضد الفلسطينيين، كما تصف إسرائيل بدولة الفصل العنصري. والنائبة طليب ليست الوحيدة التي تتعرض للهجوم بسبب موقفها، بل هناك النائبة ألكسندريا أوكاسيو كورتيز الديمقراطية من نيويورك، وهناك النائبة إلهان عمر الديمقراطية من مينسوتا. وكلهن دعون لوقف إطلاق النار فورا.

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

اقرأ أيضا

العناوين

البرامج

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا