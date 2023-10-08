بكين ودلهي تتصارعان على جزر المالديف

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تهديد رئيس المالديف الجديد بطرد القوات الهندية من الأرخبيل.

وجاء في المقال: هنأ الرئيس الصيني شي جين بينغ، رئيس جزر المالديف الجديد، محمد مويزو، على انتخابه رئيسا، وأكد أن للعلاقات الودية بين البلدين تاريخا طويلا وتقوم على الثقة والمساعدة المتبادلة. للوهلة الأولى، تبدو هذه الرسالة بروتوكولية. ولكن في الواقع، يكمن وراءها تنافس شديد بين الصين والهند للسيطرة على المحيط الهندي. فقد قال مويزو، بعد فوزه في الانتخابات، إنه سيفي بوعده بإخراج العسكريين الهنود من الأرخبيل. وأشار إلى أنه يستند إلى رأي الشعب، الذي يؤكد أنه لا يريد وجود عسكريين أجانب في البلاد. ويعد حزب مويزو موالياً للصين، لذا فإن الانتخابات كانت بمثابة استفتاء على الدولة التي سيكون لها نفوذ في الجزر.

وفي الصدد، قال مدير مركز منطقة المحيط الهندي بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أليكسي كوبريانوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا: "إذا تحدثنا عن العنصر العسكري، فإن موقف الهند أقوى بالتأكيد. ففي نهاية المطاف، لكي تتمكن الصين من نقل مجموعة عسكرية إلى المحيط الهندي، لابد من أن تمر عبر مضيق ملقا. وإذا وصلت الأمور إلى حد الحرب، فسيكون الهنود قادرين على منع تقدم الأسطول الصيني. ولكن الصينيين، في المنافسة الاقتصادية، أقوى بكثير. ولذلك، يجب على دول المنطقة أن توازن بين القوتين".

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