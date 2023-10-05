سيرغي ماركوف يتوقع الإطاحة بباشينيان

كتب فلاديمير ميخائيلوف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول مصير العلاقات الأرمينية الروسية بعد تصديق يريفان على قانون روما الأساسي.

وجاء في المقال: حذرت روسيا أرمينيا من أن التصديق على نظام روما الأساسي، الذي يلزم البلاد بالامتثال لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، سيكون له تأثير سيئ في العلاقات الروسية الأرمينية. لكن الحزب الحاكم في يريفان فعل ذلك. ويبدو أن الهدف الوحيد هو قطع العلاقات مع روسيا.

ما هو ردنا المتوقع على ذلك؟

وفقا للباحث السياسي سيرغي ماركوف، روسيا لن ترد بشكل مباشر. لكن الموقف من كون باشينيان ليس صديقا لروسيا سيتعزز، وستحافظ روسيا على علاقاتها بالدرجة الأولى مع القوى الأخرى التي تعارض باشينيان".

وبحسب ماركوف، "أصبح من المستحيل الآن تنظيم عملية للإطاحة بـ باشينيان، لأنه ربما يكون محميًا من قبل أجهزة المخابرات الأمريكية والفرنسية. والحقيقة هي أن باشينيان يعمل الآن بشكل حاد على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وفرنسا.

ستقوم فرنسا بتعيين ملحق عسكري في سفارتها في يريفان، وفتح قنصلية في زانجيزور، وقد دعا نيكول باشينيان نفسه الجيش الأمريكي لإجراء مناورات في أرمينيا، وبعد ذلك، على ما يبدو، سيدعوهم لفتح قاعدة عسكرية. ومن الواضح أن هذه كلها خطوات غير ودية من جانب القيادة الأرمينية، تتطلب الاهتمام من جانبنا".

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