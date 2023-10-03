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نيزافيسيمايا غازيتا

في الصين يجري تطهير النخبة

أخبار الصحافة

في الصين يجري تطهير النخبة
RT
في الصين يجري تطهير النخبة
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تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الاشتباه في تورط جنرالات ومليارديرات في الفساد في الصين.

 

وجاء في المقال:

مثل ستالين، اعتقد ماو تسي تونغ بأن بناء الاشتراكية كلما كان أكثر نجاحًا، زاد الصراع الطبقي حدة. بعد وفاة ربان السفينة، انتهى القمع الجماعي. وفي عهد شي جين بينغ، الضربة ليست موجهة إلى المنحرفين عن خط الحزب، بل إلى المسؤولين الفاسدين من كافة المشارب. وحتى أثناء أيام العطلة التي تلي العيد الوطني، وهو يوم تأسيس جمهورية الصين الشعبية، فإن التقارير الصحفية تشير إلى أن قضيتي وزيري الدفاع السابقين، اللذين كانا في السابق مسؤولين عن إمدادات قوات الصواريخ، يجري التحقيق فيها.

وفي محادثة مع "نيزافيسيمايا غازيتا"، قال كبير الباحثين في المدرسة العليا للاقتصاد، فاسيلي كاشين: "كان من المعروف أن مهمة وزير الدفاع الحالي انتهت. وهذا مثال تقليدي على اختفاء المسؤولين الصينيين لفترة، قبل أن يصبح رحيلهم معروفا. يرتبط هذا دائمًا، تقريبًا، بتحقيقات مكافحة الفساد. الآن، تجري عمليات مماثلة ليس فقط في القوات المسلحة. ربما كانت هناك موجة من عمليات التفتيش على أجهزة الدولة. ومن الواضح أن هذا يرجع إلى التوترات الدولية المتزايدة. الإدارة، تريد التخلص من الموظفين غير الموثوق بهم. لكن لا يمكن الحديث عن تطهير الجيش من جزء كبير من ضباطه. تتعلق التحقيقات بالشخصيات المسؤولة عن المشتريات. وهذا لا يؤثر على الجاهزية القتالية للجيش".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

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