تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ظهور مقاتلي فاغنر على الجبهة بالتزامن مع استعداد الجيش الروسي لشن هجوم كبير.

وجاء في المقال: نقلت وسائل إعلام أجنبية، عن الجيش الأوكراني، أن "الموسيقيين" (كما يسمى مقاتلو فاغنر) ظهروا على خط التماس القتالي. وقد أكدت شبكة سي إن إن أن فاغنر عادت إلى باخموت.

ولكن المعلومات حول عدد المقاتلين متباينة بشكل كبير. بعض المصادر تتحدث عن أن هناك الآن حوالي 500 مهاجم في باخموت، والبعض الآخر يذكر رقما أعلى من ذلك بثلاث مرات. في الوقت نفسه، تقول مصادر مطلعة على الوضع، إن حدة القتال في باخموت انخفضت بشكل كبير منذ وصول أول 1500 مقاتل من مجموعة فاغنر من بيلاروس.

وقد أفاد خبراء موسكوفسكي كومسوموليتس، الأسبوع الماضي، بظهور "الموسيقيين" في اتجاهي زابوروجيه وخيرسون. وقيل إن من الممكن نقل مقاتلي الشركات العسكرية الخاصة إلى الجهة الجنوبية من باخموت، حيث يدور قتال عنيف بالقرب من قريتي كليشيفكا وأندريفكا.

وفي وقت سابق، ألمح الخبير العسكري أناتولي ماتفيتشوك في مقابلة مع موسكوفسكي كومسموليتس إلى أن وحدة الفاغنريين، تم تجهيزها لهجمات دامية، وأنها لن تشارك في العمليات الدفاعية. وتتناسب هذه المعلومات منطقيا مع البيانات التي تفيد بأن الجيش الروسي يقوم بإعداد قبضة مكونة من 350 ألف متطوع لشن هجوم كبير.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب