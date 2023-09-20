أرمينيا تخسر آخر صفحة مضيئة في ماضيها

تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد"، عن حتمية خسارة قره باغ، وعبثية انتظار أن يفرض الغرب والأمم المتحدة عقوبات على أذربيجان بسبب عمليتها في الإقليم المتنازع عليه.

وجاء في المقال: أطلقت القوات الأذربيجانية عملية لـ "مكافحة الإرهاب" على أراضي ناغورني قره باغ، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

بدورها، نفت وزارة الدفاع الأرمينية المعلومات التي تقول بوجود قوات مسلحة تابعة لها في قره باغ. وقال رئيس الوزراء نيكول باشينيان إن يريفان لا تنوي بدء أعمال قتالية مع باكو بسبب الوضع الحالي في المنطقة.



ووفقا للباحث السياسي أرمين غاسباريان، "من الواضح أن الصراع سينتهي بسرعة، ذلك أن أذربيجان تتصرف بشكل حاسم للغاية". وقال:

"في أرمينيا، يلاحظ الناس انهيار الفكرة الوطنية. على مدى المائة عام الماضية، كان تاريخ هذا البلد حافلا بالكوارث الطبيعية والسياسية. كان الشعاع الساطع الوحيد هو النصر في الصراع مع أذربيجان في التسعينيات. وهذه الصفحة من الماضي تسلب الآن من السكان".

و"في الوقت نفسه، لا يبدو أن يريفان تميل إلى مواجهة باكو عسكرياً. اليوم، يحتشد المواطنون غير الراضين في ساحة العاصمة، لكن احتمال أن يتمكنوا من إجبار الحكومة الحالية على الاستقالة منخفض للغاية. وباشينيان لا يبدو قادرا على الخروج من مثل هذا الوضع الصعب".

وأضاف غاسبارايان: "في الوقت الحالي من الصعب للغاية الحديث عن ردة فعل دولية. على الأرجح، سيخرج المجتمع الدولي بدعوات للسلام. ليس من المنطقي توقع فرض عقوبات على باكو من الدول الغربية والأمم المتحدة. لسوء الحظ، اعتادت بروكسل وواشنطن على غض النظر عن العدوان في الحالات التي يكون فيها ذلك مناسبًا لهما".

وأما "وزارة الخارجية الروسية فتتخذ موقف الحفاظ على السلام. وقد دعت الناطقة الرسمية باسم الخارجية ماريا زاخاروفا الجانبين إلى الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقًا. وبالإضافة إلى ذلك، شددت على ضرورة تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها".

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