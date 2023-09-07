اهتمام روسيا بمركز للغاز في تركيا يتراجع

تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول تراجع مصلحة روسيا في إنشاء مركز للغاز في تركيا.

وجاء في المقال: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تريد إنشاء مركز للغاز على غرار ما هو قائم في لندن وهامبورغ. لقد طرحت روسيا هذه الفكرة على أنقرة في العام الماضي، وتمسكت بها تركيا، على أمل رفع مكانتها في أوروبا وتعزيز نفوذها.

وفي الصدد، قال مدير قسم الطاقة في معهد الطاقة والتمويل، أليكسي غروموف، إن التعاون مع روسيا في هذا المشروع ليس أمرًا أساسيًا بالنسبة لتركيا.

ومن أجل زيادة صادرات الغاز إلى تركيا بشكل جدي، تحتاج روسيا إلى بناء خط جديد لأنابيب الغاز. ولكن الخبراء ينظرون إلى هذه الفكرة بتشكيك كبير. فتركيا في هذا المشروع ليست مشترياً للغاز، بل هي مجرد وسيط. فالرهان هنا على أن تصبح الدول الأوروبية الشاري الرئيس للغاز. وهذه هي المشكلة.

وقال غروموف: "الأوروبيون، ليسوا مستعدين لشراء كميات إضافية من الغاز. وفي هذا العام أصبحت ثقة الأوروبيين في قدرتهم على الاستغناء عن الغاز الروسي أكثر قوة. من غير الملائم، بل ومن المغامرة، بناء خط أنابيب غاز جديد في مثل هذه الظروف".

ووفقا له، يمكن أن تقوم روسيا بتحميل خطوط أنابيب الغاز العاملة بالفعل بكامل طاقتها، والتي يجري من خلالها إمداد السوق التركية بالغاز.

لقد اشترت تركيا 26.3 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا في العام 2021، و21.6 مليار متر مكعب في العام 2022. ويمكن تفسير هذا التقلب بالميزة السعرية. يوجد في تركيا مجموعة كبيرة من الموردين، وهي تشتري ممن يعرض سعرا أفضل.

ومن الملفت أن الرئيس الروسي، بعد لقائه بالرئيس التركي، أثار مسألة الإسراع في بناء خطوط أنابيب الغاز في الاتجاه الشرقي، في مشروع الشرق الأقصى وقوة سيبيريا- 2. وهذا يبين بوضوح أولوية الاتجاه الشرقي على عكس الاتجاه التركي، بحسب غروموف.

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