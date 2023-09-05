يشتكي مجلس تحرير واشنطن بوست من تقاعس بعض أعضاء الناتو عن الالتزام بوعودهم المالية للدفاع عن أوكرانيا، ويتوقع عواقب خطيرة لهذا التقاعس.

يبلغ عدد أعضاء دول الناتو 31 دولة، ورغم تحالفهم في السراء والضراء لا يفي قسم منهم بالتزاماتهم تجاه أوكرانيا. ومن بين المتخلفين دول غنية مثل كندا وإيطاليا وإسبانيا، حيث يبلغ الناتج الاقتصادي لهذه البلدان ثلاثة أضعاف نظيره في روسيا. ومع ذلك تبخل هذه الدول بالمساهمة المالية المفروضة عليها لتحقيق هدف الناتو المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي على الدفاع.

ويحتاج الغرب لأن يظهر بأنه يحشد موارده لنضال طويل الأمد، لا سيما أن روسيا حوّلت إلى اقتصاد الحرب استعدادا لحرب طويلة. والعواقب المترتبة على الفشل في تحمل نفقات الحرب يعني انتصارا لروسيا.

وتعدّ كندا، التي تمتلك تاسع أكبر اقتصاد في العالم، مثالا عمليا للدولة المتقاعسة عن الالتزام بواجب الدفاع. وتفيد وثيقة سرية حصلت عليها واشنطن بوست أن كندا لا تستطيع القيام بعملية عسكرية كبيرة مع الحفاظ على مساعداتها لأوكرانيا بسبب النقص المستمر في الإنفاق الدفاعي. وبناء عليه وجّه مسؤولون أمنيون واستخباراتيون كنديون تحذيرا شديد اللهجة لحكومة جاستين ترودو، متهمين إياها بالتقصير في القدرات الدفاعية.

وكندا ليست الدولة الوحيدة المتقاعسة فهناك إيطاليا واقتصادها أكبر من اقتصاد كندا. أما فرنسا وألمانيا فتلتزم كل منهما بأن تصلا لنسبة إنفاق 2% من الناتج المحلي للدفاع في السنوات القليلة القادمة. وإذا تركت الدول المتقاعسة على هواها فستختار الإنفاق على الزبدة بدلا من الأسلحة. وكنا نتمنى لو بقي الترف سائدا، ولكن لا خيار لهذه الدول الآن سوى مواجهة التحدي المخيف الذي ينتظرها.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب