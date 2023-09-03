خطر يلوح في أفق بحر الصين الجنوبي!

قد تكون للأحداث الأخيرة في بحر الصين الجنوبي آثار متفجرة على المنطقة والعالم. فماذا يجري في هذه البقعة من العالم وفق كريستيان كاريل في واشنطن بوست؟

اخترقت سفينتان فيليبينيتان الحصار، الذي فرضته سفن خفر السواحل الصينية، لإيصال المؤن إلى قوة صغيرة من مشاة البحرية المتمركزة في هيكل صدئ لسفينة من الحرب العالمية الثانية. والصراع بين الدول والجزر الست في بحر الصين الجنوبي على خط النقاط التسع شديد بسبب مصائد الأسماك وممرات الشحن الاستراتيجية.

وكانت الصين قد عززت قوتها العسكرية وبنت قواعد عسكرية على جزر مرجانية نائية لدعم الطائرات والسفن. ولا يعجب الأمر الولايات المتحدة بالطبع فقررت إرسال قوة بحرية كبيرة لدعم مانيلا من خلال مناورة مشتركة في البحر. وفي وقت سابق من هذا العام اتهمت مانيلا بكين باستخدام أشعة الليزر لتعمية طاقم سفينة الإمداد المتوجهة إلى المياه الضحلة. وفي أوائل أغسطس طردت السفن الصينية قوة فيليبينية بإطلاق خراطيم المياه عليهم. ولم تعتذر الصين طبعا رغم حدة مشاعر الفيليبينيين لأنها تعتبر هذه المنطقة جزءا من مياهها الإقليمية.

والمشكلة أن الصين تعتبر شعاب ميستشيف المرجانية تابعة لها، بينما تدّعي ثلاثة دول أخرى وهي الفيليبين وتايوان وفيتنام حقها في هذه الشعاب. فماذا يمكن أن تفعل الولايات المتحدة حيال هذا الوضع المتأزم في بحر الصين الجنوبي؟ وهل نتوقع انفجارا للصراع بين الدول المتجاورة هناك؟

المصدر: واشنطن بوست

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