نقل آلاف الجنود الأمريكيين إلى البحر الأحمر أثار غضب إيران

تحت العنوان أعلاه، كتبت بولينا كونوبوليانكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول استعدادات إيرانية للرد على الاستفزازات الأمريكية.

وجاء في المقال: أعلنت البحرية الامريكية، الاثنين، أن أكثر من 3 آلاف جندي أمريكي وصلوا الى البحر الاحمر على متن السفينتين الحربيتين "يو اس اس باتان" و"يو اس اس كارتر هول". وقيل إن هذه الإجراءات جزء من رد أمريكي مكثف على احتجاز إيران ناقلات في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن عسكريين أمريكيين قالوا، الأسبوع الماضي، إنهم يدرسون نشر جنود مسلحين على السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز لمنع إيران من اعتراضها.

ولكن كان لدى إيران ما ترد به على غطرسة الولايات المتحدة الاستفزازية. فقد ذكرت وكالات الأنباء الإيرانية، السبت، أن الجمهورية الإسلامية زودت أسطول الحرس الثوري الإيراني بطائرات مسيرة وصواريخ يصل مداها إلى ألف كيلومتر.

وفيما يتعلق بأحداث الاثنين، واصلت إيران التلميح لأمريكا بأنها تسرعت في نقل قوات بحرية إلى البحر الأحمر، وحثت واشنطن على الاستعداد لعواقب خطوتها.

كما تؤكد المنشورات الغربية، يأتي الرد العسكري المتزايد من واشنطن في وقت يتعمق فيه التفاعل بين المنطقة والصين، التي لعبت، في مارس، دور الوسيط لتخفيف التوترات بين السعودية وإيران.

وفي حديثه إلى وكالة فرانس برس، قال المحلل في شركة Verisk Maplecroft، توربيورن سولتفيدت: "سيظل الأمن نقطة احتكاك بين الولايات المتحدة والخليج، حتى لو انحسر التهديد الذي تشكله الهجمات الإيرانية على الشحن في المدى القصير. سيستمر التصور بأن الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لردع الهجمات الإيرانية على الشحن الدولي. هناك حاجة واضحة إلى نهج جديد".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب