تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ماسيوكيفيتش، في "كومسومولسكايا برافدا"، عن احتمال سيطرة روسيا على ممر سوالكي وعزل دول البلطيق عن بقية دول الناتو.

وجاء في المقال: قبل أيام قليلة، أعرب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي عن قلقه بشأن الوضع في ما يسمى بممر سوالكي. ولفت الانتباه إلى حقيقة أن هذه القطعة من الأرض تشكل نقطة شديدة الضعف في دفاع الناتو، ويمكن لروسيا، من الناحية النظرية، أن تنشط هناك.

ووفقًا للصحفية الإيطالية جيورجيا بونامونيتا، فإن قلق وارسو بشأن ممر سوالكي ليس عرضيًا، ذلك أن العديد من المحللين العسكريين الغربيين يعدونه "أخطر مكان على وجه الأرض"، وقد تحدثت عن ذلك في صحيفة Money.

يبلغ عرض ممر سوالكي حوالي 65 كم، ويقع بين ليتوانيا وبولندا. وتفصل هذه المنطقة بين منطقة كالينينغراد الروسية وبيلاروس. ووفقًا للاستراتيجيات العسكرية الغربية، قد تحاول روسيا "السيطرة" على هذه الأراضي، وبالتالي عزل دول البلطيق عن بقية دول الناتو.

يخشى الغرب من أن يصبح ممر سوالكي "مقصلة" لدول الناتو: ستحرم روسيا دول البلطيق من الدعم البري الأطلسي بمناورة واحدة وستحصل على اتصال مباشر مع كالينينغراد. يعبر الممر خط سكة حديد واحد وطريقان سريعان. ووفقًا للغرب، تستطيع روسيا السيطرة الكاملة تقريبًا على المنطقة بقطع هذه الطرق.

وقالت بونامونيتا: "هذه الفرضية أكثر من واقعية". وبحسبها، في حين جرى النظر إلى شكاوى بولندا العام الماضي بشأن الممر بوصفها خطرا افتراضيا، فإن الناتو اليوم لديه رأي مختلف. فقد باتوا هناك يرون أن التهديد حقيقي.

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