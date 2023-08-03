ما سبب الرعب من فوز ترامب؟

تحذّر "واشنطن بوست" من احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الناتو في حال فوز السيد ترامب بالولاية الرئاسية. فكيف ترى رئاسة تحرير الصحيفة الأمريكية الصورة ؟

هدد ترامب سابقا بانسحاب الولايات المتحدة من الناتو إذا لم تنفق أوروبا وكندا أكثر على الدفاع. وتباهى ترامب في ظهوره على قناة فوكس نيوز بأنه "لن يحمي الحلفاء من روسيا" إذا كانوا جانحين في النفقات العسكرية لصالح أوكرانيا.

وفي الحقيقة فإن انسحاب الولايات المتحدة من الناتو يحطم صورته في العالم لأن أمريكا تنفق على الدفاع أكثر من شركائها الثلاثين مجتمعين، وبوجودها فقط يصنّف الحلف بالأقوى في التاريخ. وقد يكون الانسحاب من الناتو كارثة استراتيجية ليس فقط للحلفاء بل لأمريكا نفسها. وفي حال فوز ترامب بالرئاسة فقد ينفّذ وعيده وينسحب من الناتو. ولذلك تبنى مجلس الشيوخ تشريعا جديدا في الشهر الماضي يقضي بمنع أي رئيس من الانسحاب من الناتو في غياب تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ أو قانون صادر عن الكونغرس.

والجدير بالذكر أن جميع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ وافقوا على التشريع، بينما لم يوافق سوى 18 جمهوريا عليه. والخوف الأكبر هو من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون. والمشرعون الجمهوريون لا يريدون تقييد حرية ترامب أثناء ولايته الرئاسية في حال فوزه. أما الرعب الأكبر فهو الخطر الشديد على الحلفاء لأنهم سيكونون في مرمى نيران روسيا، ومن الممكن أن يلجؤوا للصين كبديل عن الولايات المتحدة.

المصدر: واشنطن بوست

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