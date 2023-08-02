تحت العنوان أعلاه، كتب فيكتور سوكيركو، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول الخسائر الجسيمة التي تتكبدها القوات الأوكرانية في المعارك وخارجها.

وجاء في المقال: ذكر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أرقام خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، والتي بلغت في يوليو وحده، خلال الهجوم الفاشل، 20824 إنسان. من بين المركبات المدرعة المدمرة التي يبلغ عددها 2227 مدرعة، 10 دبابات ليوبارد ألمانية الصنع، و 11 مركبة برادلي أمريكية، و 40 مدفع هاوتزر M777 أمريكي، و 50 مدفعا أخرى ذاتية الدفع تم نقلها إلى أوكرانيا من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وبولندا.

وفي الصدد، قال المحلل العسكري الفريق أناتولي خروليوف، لـ"أرغومينتي إي فاكتي: "الآن، تشير خسارة الجيش الأوكراني لأكثر من ألفي عربة مدرعة في شهر واحد إلى ارتفاع حدة الأعمال القتالية، وإلى الدفاع الفعال ووجود أسلحة قوية مضادة للدبابات لدى الجيش الروسي.

في مثل هذه الحالة، سيتعين على أوكرانيا على الأقل اتخاذ موقف دفاعي والبحث عن احتياطيات تكنولوجية".

لا يرجع الانخفاض في عدد القوات المسلحة لأوكرانيا إلى مقتل الجنود فقط، إنما هناك نسبة كبيرة أيضًا من الذين استسلموا. وبحسب تقديرات قناة "همس الجبهة" على "Telegram، التي تقوم بإحصاء خسائر الجيش الأوكراني وتنشر تقارير يومية عن جنازات المسلحين الأوكرانيين، وكذلك من استسلموا، هناك حوالي 13 ألف جندي أوكراني رفعوا أيديهم منذ بداية العملية الخاصة.

وإليكم بعض الإحصائيات الأخرى من أوكرانيا: يوجد الآن رقم قياسي للسجناء في معسكرات العمل الإصلاحي. هناك أكثر من 417 ألف شخص، الأمر الذي لم يلاحظ من قبل. معظمهم معتقلون بسبب الهروب من الخدمة العسكرية ورفض الذهاب إلى الحرب. من الأسهل عليهم قضاء فترة في السجن بدلا من الموت المضمون في الخطوط الأمامية. ستكون هذه قوة جبارة ضد نظام كييف بعد الإخفاقات العسكرية.

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