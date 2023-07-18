من هم عاشقو ترامب؟

يقول الكاتب غاري أبيرناثي في واشنطن بوست: كنت أعتقد أن الحزب الجمهوري سيتخلى عن ترامب. لكنني اكتشفت أنني كنت مخطئا. فمن هم ناخبو ترامب العاشقون؟

يعتقد الكاتب أن دونالد ترامب هو الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس في عام 2024. ورغم تصرفاته الغريبة وسلوكه الفظ في بعض الأحيان إلا أن إنجازاته في المنصب كانت أكثر إثارة للإعجاب مما يعترف به النقاد. وتظهر استطلاعات الرأي أن هيمنة ترامب في المجال الجمهوري لا هوادة فيها، رغم صدور لائحة اتهام فيدرالية بشأن احتفاظه بوثائق سرية. ويعترف الكاتب أنه استهان بعمق العلاقة العاطفية بين ترامب وناخبيه الذين يعتبرونه المدافع الوحيد عن الله والعلم والوطن.

والمعجبون بترامب لا يعبدونه كما يدّعي النقاد وهم ليسوا أعداء الديمقراطية. ولكن هناك أسبابا منطقية لتعلقهم به. وترامب واثق تماما من مشاعر ناخبيه فقد قال مرة علنا وسط حشد من مؤيديه في أيوا عام 2016: لو وقفت في الجادة الخامسة وأطلقت النار على أحدهم لن أفقد أي ناخبين. واتضح فيما بعد أن هذا التعبير ليس غطرسة، بل لأن اللعبة هي مداعبة مشاعر السكان المهمشين الذين يشتركون بمواصفات معينة كأولئك الناخبين في ولاية فيرجينيا على سبيل المثال لا الحصر. فغالبية هؤلاء من البيض وكبار السن من المحاربين القدماء ورواد الكنائس ومن الذين لم يكملوا تعليمهم الجامعي.

ويختم الكاتب بالتأكيد على أن ناخبي ترامب متّهمون إما بالتعصب أو التخلف أو التدين، وهم الفئة التي يتم الاستهزاء بها وبعاداتها وتقاليدها. ودونالد ترامب برأيهم هو الملاذ الأخير الذي سيخلّص البلاد من المستنقع الذي انغمست فيه، وهو آخر وأفضل أمل لهم والرجل الذي يحلمون به.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب