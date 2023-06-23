خصوم طهران المتطرفون يخسرون البلقان

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الخلافات بين "المجاهدين" الإيرانيين من جهة وألبانيا والولايات المتحدة من جهة أخرى.

وجاء في المقال: فتحت ألبانيا تحقيقا ضد المعارضة الراديكالية الإيرانية المقيمة لديها، للاشتباه في قيام ممثليها بأنشطة سياسية تنتهك قوانين البلاد. وقد اشتكى أعضاء منظمة مجاهدي الشعب الإيراني، التي تدعو إلى تغيير السلطة في طهران بالقوة، من مداهمة الشرطة الألبانية لمكاتبهم ومحاولة مصادرة حواسيبهم. وربما يكون الدافع وراء خطوة تيرانا هو هجمات القرصنة الالكترونية على إيران، التي تنفذها بشكل ممنهج مجموعات قريبة من المجاهدين.

بالنسبة لألبانيا، يؤدي نشاط اللاجئين السياسيين إلى خسائر ملموسة. ففي العام 2022، تعرضت دولة البلقان هذه مرتين لهجوم قرصنة الكترونية مكثف، ممول، وفقا لتيرانا، من الهياكل الإيرانية. وقارنت السلطات المحلية الهجمات الإلكترونية من حيث التأثير بنتائج قصف جوي: فحوالي 95٪ من الخدمات العامة في ألبانيا تجري عبر الإنترنت. حتى إن سلطات الجمهورية اضطرت إلى دعوة موظفي البعثة الأمريكية الوطنية للأمن الإلكتروني، الذين شاركوا لعدة أشهر في دراسة البرامج المعرضة للخطر في منظومة البيئة الرقمية المحلية، واستعادة عمل المتضرر منها.

"حتى العام 2013، كانت معسكرات "المجاهدين" تقع على أراضي العراق، ولكن مع انزلاقها (بغداد) إلى فلك النفوذ الإيراني، اضطر المجاهدون، بدعم من الولايات المتحدة، للانتقال إلى البلقان. وليس من قبيل المصادفة أن تصريحاتهم التي أعقبت عمليات المداهمة في ألبانيا تبالغ في الإشارة إلى الأحداث في العراق: فهي تبدو أشبه بمحاولة لإعادة تنشيط الدعم السابق. لكن حتى الآن، فقط السياسيون الجمهوريون في واشنطن هم من يدافعون عن تقديم مساعدة نشطة لـ "المجاهدين". الكلمات المكرورة التي تصدر عن إدارة بايدن حول عدم تمثيل المجاهدين لأحد لا تترك مجالًا للشك في أن هذه "العلامة التجارية" باتت على هامش أجندة سياسة واشنطن الخارجية. يبدو، حتى الآن، أن المجاهدين تركوا وحيدين مع مشاكلهم في ألبانيا.

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