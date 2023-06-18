المسألة دقيقة

تحت العنوان أعلاه، كتب سفير روسيا السابق لدى طهران ألكسندر مارياسوف، في "إزفيستيا"، حول انعكاس المصالحة بين إيران والسعودية على المنطقة.

وجاء في المقال: تناقش وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة، بنشاط، بيان قائد البحرية الإيرانية، الأميرال شهرام إيراني، الذي قال فيه إن بلاده والسعودية ودول أخرى في المنطقة تعتزم تشكيل تحالف لضمان الأمن البحري في مياه شمال المحيط الهندي.

من المؤكد أن تطبيع العلاقات الإيرانية السعودية سيحسّن الوضع العام في الشرق الأوسط، وسيستفيد منه الطرفان. فمن شأن تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع السعودية أن يساعد إيران في تخفيف ضغط العقوبات الغربية وإضعاف عزلتها الدولية. وثمة ضربة ستوجه إلى محاولات واشنطن وتل أبيب بناء تكتل مناهض لإيران بمشاركة الدول العربية، وسوف ينخفض ​​احتمال نشوب نزاع مسلح مع إيران.

وسوف تجري تهيئة الظروف المواتية في المملكة العربية السعودية لتنفيذ الخطة الطموحة واسعة النطاق للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كجزء من مفهوم رؤية 2030.

في الوقت نفسه، من الواضح أن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تقبلا خسارة المبادرة الاستراتيجية وستعوقان بكل طريقة ممكنة عملية تحقيق الاستقرار في المنطقة. تواصل واشنطن الحفاظ على وجودها العسكري هنا وقد ألزمت العديد من دول الشرق الأوسط بالتزامات بموجب اتفاقات. إسرائيل، كما يبدو، لن تتخلى عن محاولاتها تأليب الدول العربية على إيران، وابتزازها بـ "التهديد النووي" الإيراني. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من الاتفاقات التي تم التوصل إليها، لا تزال هناك خلافات مذهبية وسياسية جدية قائمة بين إيران والسعودية، يمكن أن تستغلها الولايات المتحدة وإسرائيل لتعطيل عملية التطبيع في المنطقة.

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