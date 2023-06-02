ملايين الأمريكيين يفقدون تأمينهم الصحي!

ترى كاثرين رامبيل في واشنطن بوست أن "عدم كفاءة الحكومة يبعد الأمريكيين المؤهلين عن برنامج التأمين الصحي" وأن فشل الحكومة الأمريكية أصبح أمرا محرجا.

بدأت الولايات المتحدة في جميع أنحاء البلاد بإلغاء انتساب الأفراد بشكل جماعي من برنامج Medicaid، لا سيما بعد إعلان نهاية حالة الطوارئ التي كانت قد فرضت بسبب وباء كورونا. وقامت الولايات بهذا الإجراء بغض النظر عن حق الأشخاص المؤهلين للتأمين الذي يتلقونه، وأبلغت 11 ولاية عن البيانات الصحية لمواطنيها ليتضح أن أكثر من نصف مليون من المسجلين في برنامج Medicaid فقدوا التغطية الصحية. وفي فلوريدا وحدها فقد 250 ألف شخص تأمينهم الصحي، وفقا لبيانات مؤسسة Kaiser Family Foundation.

وبما أن الأرقام مثيرة للغضب يجب على الولايات أن تحدد عدد الأشخاص الذين فقدوا التغطية بسبب إعادة تقييم أوضاعهم؛ كأن يكون دخلهم قد ارتفع، أو تجاوزوا سن برنامج التأمين الصحي للأطفال مثلا، مقابل الأشخاص الذين فقدوا التغطية بسبب سياسات غير مفهومة كعدم توفر الوثائق اللازمة لتقييم الأهلية. وقد اتضح أن عدم توفر الوثائق اللازمة هو السبب الأكثر ورودا بالنسبة للأشخاص الذين خسروا الضمان الصحي.

وتكمن المشكلة في أن عددا كبيرا من الأشخاص لا يدركون حقيقة إلغاء تأمينهم الصحي حتى يحتاجوا دواء من الصيدلية وتتم مفاجأتهم بالحقيقة. وفي هذه الحالة يمكن إعادة تقديم طلب لإعادة تقييم الأهلية الشخصية، لكن هذا الإجراء مرهق وبطيئ ويستغرق قرابة شهرين للمعالجة، وهو بدوره يؤدي إلى تأجيل الوصول للأدوية أو الرعاية الصحية الضرورية.

وفي النهاية تعتبر الكاتبة أن فشل الحكومة الأمريكية يعتبر أمرا محرجا ويدفع الفقراء والأطفال ثمنه. وهذا الخلل والاضطراب الإداري ليسا جديدين. وتأمل أن يسبب هذا الخلل ارتفاع عدد المطالبين بإصلاح سياسات التأمين، حيث يبدو للأسف أن الولايات الأمريكية ليست على نفس الدرجة من الحماس لضمان حصول سكانها على الخدمات الموعودة والمستحقة.

المصدر: Washington Post

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