كتب يفغيني نيكتوفينكو، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول ممر النقل الحيوي شمال-جنوب الذي سيربط روسيا بإيران والهند ومنطقة الخليج العربي.

وجاء في المقال: طريق الشحن الجديد سيجعل الهند أقرب إلى روسيا بمدة 15 يومًا. تطلبت إعادة توجيه تدفقات الصادرات والواردات الروسية خدمات لوجستية جديدة، وأحد الطرق الجديدة الرئيسية هو ممر النقل شمال-جنوب، المصمم لربط الهند وإيران ومنطقة بحر قزوين وروسيا.

مقارنة بالمسار الحالي عبر قناة السويس، فإن نقل البضائع عبر ممر شمال-جنوب سيخفض التكاليف بنسبة 16-20٪ ويقلل من وقت تسليم الشحنات بين 15 و20 يومًا، ويقدر الدخل السنوي من تنفيذ المشروع بـ 5-6 مليارات دولار.

وفي الصدد، قالت الأستاذة المساعدة في قسم التنمية المستدامة بجامعة الاقتصاد الروسية، يوليا تسيرتسيل: "ممر النقل بين الشمال والجنوب يتضمن إنشاء طريق سريع بطول يزيد عن 8 آلاف كيلومتر، يتميز بكونه الأكثر استقامة بين طرق النقل، ويقلص مسافة نقل البضائع بأكثر من الضعفين".

سيؤدي ممر النقل الجديد إلى توسيع جغرافية النقل إلى الهند وباكستان ودول الخليج العربي والقوقاز وآسيا الوسطى. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد المسار في استبدال موانئ البلطيق للتواصل مع الدول الإفريقية (عبر الموانئ التركية) وآسيا (عبر الموانئ الإيرانية).

لكن فوائد روسيا لا تقتصر على مجرد زيادة حجم التجارة الخارجية. فـ "تطوير كل من طرق النقل ومرافق البنية التحتية للنقل ذات الصلة عنصر أساسي في تنمية المناطق، وتفاعلها وتعاونها، في كل من الأسواق الخارجية والمحلية. كما أن البحث عن أسواق مبيعات إضافية وتشكيلها في الظروف الحالية أولوية استراتيجية تضمن نمو مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية، ولا سيما الناتج المحلي الإجمالي"، بحسب تسيرتسيل.

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