تحت العنوان أعلاه، كتب ألكسندر بويكو، في "كومسومولسكايا برافدا"، عن توحيد منظومة الدفاع الجوي في عدد من الدول السوفيتية السابقة بإدارة روسية.

وجاء في المقال: بعد اعتماده في مجلس الدوما، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 29 مايو 2023، قانونًا بشأن الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.

وفي الوقت نفسه، جرى نشر أسلحة نووية غير استراتيجية في بيلاروس. فقد تلقى الجانب البيلاروسي منظومة إسكندر إم التكتيكية التشغيلية، القادرة على استخدام صواريخ نووية إضافة إلى التقليدية. وتم تعديل جزء من الطائرات البيلاروسية لحمل أسلحة نووية.

وقد تحدث الخبير في رابطة محللي السياسة العسكرية، ورئيس قسم التحليل السياسي والعمليات الاجتماعية والنفسية بجامعة الاقتصاد الروسية، أندريه كوشكين، على هواء إذاعة "كومسومولسكايا برافدا" عن سبب مصادقة فلاديمير بوتين على الاتفاقية بين روسيا وقرغيزستان بشأن إنشاء نظام دفاع جوي إقليمي، فقال:

"يجري إنشاء نظام دفاع جوي إقليمي موحد بين قيرغيزستان وروسيا. ويجري تثبيته في جميع بلدان رابطة الدول المستقلة. هذا هو أحد عناصر الدفاع الجوي المكثف. قيرغيزستان تخصص خمسة هكتارات، ونحن مستعدون لبناء كل ما هو ضروري هناك. كل شيء سيكون خاضعا للقائد العام للقوات الجوية الروسية. ستكون روسيا هي الدولة الرئيسية، لكنها ستوفر إمكانية تغطية دفاع جوي في شكل جماعي لدول آسيا الوسطى. هذه الدول لديها أنظمة دفاع جوي لا تلبي المتطلبات الحديثة. وهكذا، تأخذ روسيا على عاتقها جزءا من المسؤولية لمساعدتهم في الاحتماء بـ "غطائنا".

والآن، كما وعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، "ستزيد الدولة إنتاج الأسلحة إلى الحد الأقصى وستنشر هذه الأسلحة في أي مكان تريده"، مشيرًا إلى أن اتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا فقدت جدواها منذ العام 2007، عندما بدأ الناتو بإجراء مناورات عسكرية وتوسيع ونشر مختلف أنواع الأسلحة والمعدات على حدود روسيا.

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