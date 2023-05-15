تحت العنوان أعلاه، كتبت أليونا زادوروجنايا، في "فزغلياد"، حول سبب تهديدات زيلينسكي المجنونة لروسيا.

وجاء في المقال: ذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مواد استخباراتية تتضمن مراسلات زيلينسكي الشخصية مع القادة العسكريين، أن الرئيس الأوكراني اقترح في أواخر يناير مهاجمة روسيا و"احتلال بعض البلدات الحدودية الروسية".

وقبل ذلك، تحدثت صحيفة واشنطن بوست عن اقتراح زيلينسكي "احتلال" المدن الروسية وتفجير خط أنابيب النفط "دروجبا".

وفي الصدد، قال الأستاذ في قسم الدراسات الأوروبية بكلية العلاقات الدولية في جامعة سان بطرسبورغ الحكومية، والخبير في نادي فالداي، ستانيسلاف تكاتشينكو:"عند تقويم خطط زيلينسكي بخصوص المناطق الروسية وخط أنابيب النفط دروجبا، يجب النظر في خيارين: أولاً، أن يكون رئيس أوكرانيا قد صوابه تمامًا. وهذا هو السبب في أنه طرح مقترحات خطيرة وغير قابلة للتحقيق؛ والخيار الثاني هو أن الولايات المتحدة تحوّلت مرة أخرى إلى ما يسمى بـ" نظرية الرجل المجنون "للرئيس نيكسون. التي طُوّرت في السبعينيات من القرن الماضي. خلاصة القول هي أنه كلما كانت مطالب أحد الطرفين أكثر راديكالية وجنونية، كان من الأسهل جر الخصم إلى طاولة المفاوضات".

"عندما أمر الرئيس الأمريكي نيكسون بقصف هانوي ثم هدد باستخدام الأسلحة النووية، نجحت الاستراتيجية. وقد لجأت الولايات المتحدة مرارًا إلى "نظرية الرجل المجنون". وإذا انطلقنا من هذا المنطق، فإن خطط زيلينسكي المنشورة في صحيفة واشنطن بوست هي محاولة لإجبار موسكو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وفقًا لشروط واشنطن".

"وينبغي أيضًا أن نأخذ في الاعتبار أن واشنطن بوست قريبة جدًا من إدارة بايدن، وهي بمثابة ناطق بلسان الديمقراطيين. لذلك من الواضح أن النشر لم يظهر بالصدفة بل يسعى لتحقيق أهداف معينة".

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