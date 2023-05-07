أمريكا تفشل في السودان

كتب جوش روجين، كاتب عمود في الواشنطن بوست، مقالا بعنوان " الإخلاء الفوضوي هو رمز لفشل الولايات المتحدة في السودان" يؤكد فيه أن أمريكا لا تعني ما تقوله والدليل هو فشلها في السودان.

اتضح نهج أمريكا الفوضوي تجاه السودان في الشهر الماضي من خلال جهود الإخلاء المضطربة للمواطنين الأمريكيين. ورغم تمكن الحكومة الأمريكية من إخلاء السفارة في الخرطوم لكنها فشلت في إنقاذ مواطنين عاديين متذرعة بالظروف الأمنية، بينما نجحت دول أخرى بإجلاء مواطنيها.

ينتقد الجمهوري البارز في العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جيمس ريش، عجز الإدارة الأمريكية عن رؤية العلامات التحذيرية لاندلاع الصراع في الخرطوم. ويؤكد أن هذا العجز دليل قوي على فشل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويرى العديد من الخبراء أنه كان على الإدارة الأمريكية أن تلعب دورا أكبر في تشكيل الأحداث في السودان. وقال جيه بيتر فام، المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة الساحل: كان يجب أن نشرك البرهاني وحميدتي في خطة لتحريك الأمور بدلا من توجيه أصابع الاتهام إليهم.

الآن لا وجود دبلوماسي لأمريكا على الأرض. فهل ستقف جانبا وتراقب ثالث أكبر بلد إفريقي ينزلق إلى صراع خطير؟ ويرى الكاتب أن بايدن يتحدث عن لعبة كبيرة حول الديمقراطية، لكن فريقه لا يتدخل فعليا في البلدان التي تكافح من أجل التحولات الديمقراطية. وواقع الأمر أن نهج الإدارة يتناقض تماما مع مقولة بايدن: لا مزيد من الدول الفاشلة. والدليل هو السياسة الأمريكية الفاشلة في السودان.

المصدر: واشنطن بوست

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