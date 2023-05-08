السلطة والمعارضة في تركيا أطلقتا معا ثورة ملونة

تحت العنوان أعلاه، كتب يوري زايناشيف، في "فزغلياد"، حول ما يمكن أن تؤدي إليه المنافسة الشديدة على كرسي الرئاسة في تركيا.

وجاء في المقال: دسيسة ما قبل الانتخابات في تركيا تدور، فقد أكد كلا الجانبين أنه قد لا يعترف بنتيجة التصويت إذا لم تعجبه الأرقام. يغذي هذا الخطر، كون أردوغان ومنافسه كيليتشدار أوغلو، في مواجهة متكافئة، ما يعني أن الفوز لن يكون حاسماً.

رفض الاعتراف بنتائج التصويت بشكل مسبق يهدد تركيا بصدامات خطيرة للغاية، بحسب الأستاذ في جامعة إسطنبول، الباحث السياسي محمد بيرينجيك. حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن الاختلاف في الأصوات يمكن أن يكون ضئيلاً، على سبيل المثال: 51٪ مقابل 49٪. ومثل هذا الفارق الصغير قد يشكل ذريعة لمحاولة الكماليين القيام بـ "ثورة برتقالية"، وأضاف بيرينجيك: "على العكس من ذلك، سيكون لدى أردوغان إغراء قوي بعدم تسليم السلطة للمعارضة إذا خسر بمثل هذه النتيجة".

وفي الصدد، قال خبير مجلس الشؤون الدولية الروسي، المستشرق كيريل سيميونوف: "حتى لو فاز أردوغان بهامش ضئيل، فمن المستبعد أن يُخرج كيليتشدار أوغلو مؤيديه إلى الشوارع لتغيير نتائج التصويت بمساعدة الجمهور. فمثل هذه الخطوة ستضع حدا لمسيرته السياسية، ولكل السياسيين الذين سيشاركون في محاولة الانقلاب هذه. لا تشكل خسارة الانتخابات الرئاسية تهديدًا وجوديًا لكليتشدار أوغلو والتحالف السداسي الذي يدعمه. يبقى البرلمان الذي من خلاله ستتمكن الأحزاب من التأثير في الوضع في البلاد. ومحاولة إدخال البلد كله في حالة من الفوضى بمساعدة ثورة ملونة، لعبة يصعب التكهن بعواقبها. فلماذا المخاطرة، إذن؟"

"نعم، المجتمع منقسم. لكنه منقسم منذ فترة طويلة في تركيا. لذا، أظن، على العكس من ذلك، سيحاول أردوغان وكيليتشدار أوغلو إبعاد أنصارهما عن الصدامات والمواجهات".

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