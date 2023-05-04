النفط بدأ في السقوط الحر، لكن ليس كله

كتبت آنّا كوروليوفا، في "إكسبرت رو" حول أسباب تدهور أسعار النفط عالميا، وبقاء النفط الروسي في مأمن.

وجاء في المقال: انخفض سعر "الذهب الأسود" بشكل حاد بسبب توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي انخفاض الطلب على الخام.

وفي الصدد، قال كبير المحللين في "الاستثمارات المفتوحة" في قطاع النفط والغاز، أليكسي كوكين، إن الاتجاه الهبوطي في أسعار النفط، الذي ظهر في منتصف أبريل، تكثف في الأيام الأولى من مايو.

المحفز المباشر على التراجع هو الجولة الجديدة من المشاكل المصرفية التي تشهدها الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يلقي الانتعاش البطيء في الإنتاج الصناعي الصيني بظلال من الشك على توقعات الطلب المتفائلة للنصف الثاني من العام 2023.

من الممكن، من وجهة نظر متشائمة، أن يستمر الانخفاض أكثر، نحو 70 دولارًا للبرميل. كما يلاحظ كوكين، بالنسبة إلى برنت (وإن يكن بتواريخ محددة وليس بمتوسط شهري)، فإن سعر الأورال في الهند يرتفع تدريجياً، لذلك يمكن أن يكون انخفاض سعر النفط الروسي مُلطَّفا مقارنةً مع برنت.

وكما قال النائب الأول لعميد كلية الاقتصاد والأعمال في الجامعة المالية، إيفان بيتروف، يُعدّ النفط الروسي (الرسمي) عنصرًا هامشيًا للغاية في سوق الهيدروكربونات العالمية. فالآن، على حد قوله، برزت الدول الرائدة في عمليات تصدير واستيراد النفط الروسي ومشتقاته. في الوقت نفسه، يجري تصدير الحصة الأكبر من الخام مع تغيير بلد المنشأ إلى الدول التي فرضت عقوبات ضد روسيا، بأسعار خارج آلية سقف الأسعار.

وقال بيتروف: "تجدر الإشارة إلى أن قيادة هذه الدول تدرك أصل المنتجات النفطية، فتصريحات السياسيين الصاخبة شيء، والبزنس فوق كل شيء. أساس هذه العمليات هو الواردات البحرية مع نقل المنتجات النفطية بالسفن الأوروبية وفق نظام التأمين التقليدي، وليس فقط باستخدام أسطول نفط الظل".

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