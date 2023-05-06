تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه بارانوف وإيغور إسماعيلوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول تأثير نتيجة الانتخابات الرئاسية التركية في علاقة أنقرة مع موسكو.

وجاء في المقال: ستجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية في تركيا، في 14 مايو. وقد تحدث الباحث في الشؤون التركية إيفان ستارودوبتسيف، على هواء إذاعة "كومسومولسكايا برافدا" حول المفاجآت التي يمكن أن تحققها الانتخابات في تركيا وما يمكن أن تتوقعه روسيا من نتائجها، فقال، في الإجابة عن السؤال التالي:

إذا أصبح أردوغان رئيسا مرة أخرى، فما احتمال عدم تزويد خصومنا بالسلاح الذي يتباهى؟

طبعا، لا ينبغي الحديث عن مثالية أردوغان. فقد أصبحت طبيعته متعددة النواقل، أو كما نسميها أيضًا "متعددة الكراسي"، مقولة شائعة. سؤال آخر هو أنه لا ينوي التخلي عن الكرسي الروسي. لديه الآن أوثق العلاقات مع بلدنا. الغرب يحرض بشدة المعارضة ضده. لذا، لا أظن أنه سوف يسارع الآن إلى الخلاف مع روسيا من أجل الدعم الغربي. فهم لا ينتظرونه.

لا يهم كيف ستسير الانتخابات، ما يهم هو كيفية احتساب النتائج. يقول الأمريكيون، بحسب معطياتهم، إن أردوغان يجب أن يخسر. لذا، إذا فاز، فسوف يرتبون له ثورة "ملونة"؟

الأمريكيون سوف يزعزعون الوضع. وقد كانت هناك سوابق. في 2013، ساحة تقسيم في اسطنبول، ثم في 2016 محاولة انقلاب مباشرة. لا شيء يمنعهم من محاولة فعل الشيء نفسه إذا فاز أردوغان. ولكن هياكل السلطة تخضع لسيطرة أردوغان بالكامل تقريبًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العداء لأمريكا آخذ في الارتفاع الآن في البلاد. لذلك، لا يمكن للولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي الدخول مباشرة إلى تركيا وبث شيء ما من الساحات التركية. حتى الارتباط المباشر بهؤلاء يشكل خطورة على المعارضة. وليس من الواضح ما إذا كان لدى المعارضة نفسها القدرة الكافية على إخراج المحتجين الأتراك إلى الشوارع. حتى الآن، لم تكن لديها قدرة كافية.

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