تحت العنوان أعلاه، كتب ألكسندر غريشين، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول إفشال أصدقاء موسكو محاولات الغرب خنق روسيا.

وجاء في المقال: أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أن بلاده ستنسحب، بموجب قرار حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وقال بعد محادثات مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو: "قرار حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية يرجع إلى تحيز المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق ببعض المواقف".

إن الغرب، الذي تمثله الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يقاتل الآن بشكل هستيري. كل محاولاتهم وجهودهم لم تؤد إلى النتائج المخطط لها، بل إلى نتائج عكسية تمامًا. ووفقًا لما قاله ممثل جنوب إفريقيا المعتمد في مجموعة "بريكس"، أنيل سوكلال، قبل قمة بريكس في أغسطس، أبدت 19 دولة إضافية اهتمامًا بالانضمام إلى المنظمة. وهي، بالمناسبة، قررت القيام بذلك في الوقت المناسب.

سوف تجري مناقشة توسيع بريكس وشروط وكيفية تحقيق ذلك؛ وقد تقدمت 13 دولة بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة، وستة أخرى بشكل غير رسمي. وأضاف سوكلال: "نتلقى طلبات المشاركة كل يوم".

لكن إمكانيات روسيا لا تقتصر على بريكس، فهي يمكن أن تقترح أيضًا الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون. فما هو الشيء الأكثر إثارة للاهتمام في هذه القصة بأكملها؟ العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها بلادنا على أراضي أوكرانيا لم ترعب أيا من هذه الدول، ولم تعق تطوير التعاون الدولي والتجارة مع الشركاء وما إلى ذلك. بالمناسبة، فإن خطط الصين لتطوير ممرات نقل جديدة لمشروع "الحزام والطريق" وضعت أخيرًا حداً لخطط الغرب إحكام الحصار الاقتصادي على روسيا.

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