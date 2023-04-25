تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فولكوفا، في "فزغلياد"، عن محاولات إنزال متكررة لقواتٍ أوكرانية على ضفة الدنيبر اليسرى.

وجاء في المقال: دحضت السلطات الروسية الأنباء المتعلقة باحتلال القوات الأوكرانية موطئ قدم على الضفة اليسرى لنهر دنيبر. ومع ذلك، فإن استعداد الجيش الأوكراني لشن هجمات على المواقع الروسية واضح. في الوقت نفسه، يجري إخراج المعدات الصناعية ذات القيمة العالية من مؤسسات زابوروجيه الصناعية. هل هذا يعني أن كييف، التي وعدت الغرب بنجاحات عسكرية، هي نفسها لا تؤمن بقدرتها على تحقيقها؟

في الإجابة عن سؤال "فزغلياد"، قال المحلل العسكري ميخائيل أونوفرينكو:

“بعد إنشاء خط الجبهة على طول نهر دنيبر في منطقة خيرسون، تجري بانتظام محاولات إنزال على الضفة اليسرى. والأكثر نجاحا بينها استمرت أكثر من يوم بقليل، وانتهى بالتدمير الكامل للمجموعة التخريبية. والعدو خسر في هذه المحاولات أكثر من ألف عسكري، وبلا هدف على الإطلاق، وفي المقابل لم نتكبد أي خسائر من جانبنا".

وأضاف: "منذ وقت ليس ببعيد، كانت هناك تقارير عن احتلال القوات المسلحة الأوكرانية عدة مواقع على الضفة اليسرى. لكن في الواقع، كان الأمر يتعلق بقرية في أرض منخفضة غمرتها المياه، حيث لا يوجد سوى كوخين، ولم يعش أحد هناك منذ فترة طويلة. ومع ذلك، فإن الإنزال بحد ذاته ليس هو المشكلة. فهو شيء, شيء آخر أن تحتل بعد ذلك موطئ قدم، وتنقل المعدات، وتحفر الخنادق وتنشئ رأس جسر. لذلك، من وجهة نظر عسكرية، فإن عمليات الإنزال هذه ليس لها أي تأثير. أظن أن هدف كييف اليوم هو إثارة الضجيج الإعلامي والحفاظ على الروح المعنوية لجيشها بمثل هذه "الانتصارات" الشجاعة. وبالتأكيد، فإن هذه الخطط لا تشمل التخلي المبكر عن مدينة زابوروجيه، لأن الجميع يفهم أن هذا سيضر بمعنويات الجيش الأوكراني بشدة".

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