لعنة كينيدي تعشش في قلوب أسرته

إرث من العلاقات الأسرية والسياسية بين آل كينيدي والرئيس بايدن يدفع أسرة كينيدي لتأييد جو بايدن دون تردد في حملته الانتخابية وفق CNN.

تشعر أسرة المرشح روبرت إف كينيدي جونيور عن الحزب الديمقراطي بالحزن والإحباط من ترشحه. وتحكم على حملته في مواجهة الرئيس بايدن بسباق غرور محكوم عليه بالفشل. كما تعارض تماما حملته الانتخابية يوم الأربعاء المقبل في بوسطن عن الحزب الديمقراطي، وهو الحزب الذي حددت عائلة كينيدي هويته في الأساس.

وحين سألت شبكة CNN كريس كينيدي، المرشح السابق لمنصب حاكم ولاية إلينوي، عن حملة أخيه الانتخابية رد مازحا: أي أخ؟ أما روري كينيدي، الابنة الصغرى لروبرت إف كينيدي سينيور، وأخت روبرت إف كينيدي جونيور فقالت: هذا وضع صعب بالنسبة لي. وأنا أرى أن لديه كاريزما وهو متحدث موهوب وأنا معجبة بعمله السابق كخبير بيئي ولكنني أدعم الرئيس بايدن.

أما روبرت إف كينيدي جونيور الذي يعتزم مواجهة بايدن فقد اعترف بالصداقة الشخصية الوثيقة لعائلته مع بايدن في بيان لشبكة CNN، وأشار إلى تعامل بايدن مع الحرب في أوكرانيا باعتباره أحد القرارات السيئة التي لا يتفق معها. وقال في هذا الصدد: خيار صعب أن أضع مبادئي في مقدمة اهتماماتي الشخصية قبل الرئيس. بعض أفراد عائلتي يتفقون معي وبعضهم الآخر لا يوافقونني الرأي. يمكن للعائلات أن تختلف لكن الحب الحقيقي يبقى. ونحن نتمسك بمصلحة البلد بأكمله أيضا.

شقيقة روبرت إف كينيدي جونيور، كيري كينيدي، رئيسة مؤسسة روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان قالت: أنا أحب أخي بوبي لكنني لا أؤيد آراءه حول جائحة كوفيد واللقاحات ودور منصات التواصل الاجتماعي في ضبط المعلومات الكاذبة.

وهناك فرد آخر من الأسرة لا يؤيد ترشح روبرت إف كينيدي وهو بوبي شرايفر، ابن خالة كيري كينيدي والعمدة السابق لمدينة سانتا مونيكا بكاليفورنيا والمؤسس المشارك لحملة RED الخاصة بمكافحة الإيدز، حيث يصرح: أنا متحمس لدعم بايدن مرة أخرى بعد أن دعمته في عام 2015.

وينضم ابن عم روبرت إف كينيدي ونجل تيدي كينيدي، عضو الكونغرس السابق عن ولاية رود أيلاند، لقائمة الداعمين للرئيس بايدن قائلا: أنا أؤيد الرئيس بايدن.

يبدو أن عائلة كينيدي تواجه خوفا وجوديا أعمق للعائلة. فالأمريكيون الذين يبجلون الأخوة الأصليين هم في سن التقاعد الآن، وبدأوا يموتون. وحتى ذكريات الأجيال المرتبطة بالمآسي الشبيهة باللعنات بدأت تتلاشى. وعائلة كينيدي تخشى أن تتسبب الحملة بنبش آلام الماضي مثل مشاكل المخدرات وزواج بوبي الثاني المضطرب. وتتمنى العائلة أن تمر الحملة بسرعة وهدوء.

المصدر: CNN

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب