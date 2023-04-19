تحت العنوان أعلاه، كتبت تاتيانا أنطونوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول البحث عن بديل لزيلينسكي.

وجاء في المقال: قد يحدث ميدان جديد في أوكرانيا بعد نهاية العملية الروسية الخاصة. هذا التوقع طرحته Politico، نقلاً عن وزير أوكراني سابق رغب في عدم الكشف عن هويته. لقد تراكمت في المجتمع الأوكراني كتلة حرجة من الآمال التي لم تتحقق، وزيلينسكي غارق في مخططات الفساد.. وهذا كله قد "يقدح الزناد" في القريب العاجل. هناك أيضًا سحر الأرقام في الموضوع: فقد هز الميدان الأول كييف في العام 2004، والثاني، في 2014.

ويرى الباحث السياسي فاسيلي ستوياكين أن هناك حقًا احتمالا لقيام ميدان في أوكرانيا. فيمكن أن يحدث انفجار اجتماعي إذا وقّعت أطراف النزاع الحالي اتفاقيات سلام أو على الأقل اتفقت على هدنة. في هذه الحالة، لن تفي كييف بقسَمِها أمام مواطنيها للوصول إلى حدود العام 1991. هذا يمكن أن يؤدي إلى بداية اضطرابات شعبية.

وأضاف ستوياكين: "قد تحدث أعمال شغب أو تمرد، ولكنها لن تكون "ميدانًا مقدسًا". فليس لأي ميدان أن يقوم بلا موافقة السفارة الأمريكية. لكن طالما كتبت بوليتيكو عن احتمال حدوث انقلاب، فهذه إشارة إلى زيلينسكي من واشنطن، تعني أنهم غير راضين عنه هناك. وليست هذه هي المرة الأولى التي يرسل فيها البيت الأبيض تلميحات إلى قيادة كييف، لكن زيلينسكي لا يخطط لأخذها في الاعتبار. لذلك، قد تولد لدى الولايات المتحدة، إن لم تكن قد ولدت بالفعل، خطة أكثر دقة لإخراج زعيم كييف من الأوليمبوس السياسي دون اللجوء إلى سيناريوهات استخدام القوة بقسوة. لن يدع الأمريكيون ببساطة زيلينسكي يفوز في الانتخابات المقررة في خريف 2024 في أوكرانيا".

وختم ستوياكين بالقول: "إذا بقي موقع الرئاسة في أوكرانيا عموما بحلول خريف العام المقبل، فسيخسر زيلينسكي في الانتخابات. لدى الأمريكيين فرصة للتأثير في نتيجتها".

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