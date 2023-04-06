طهران تختبر حدود صبر معارضي الحجاب

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول استعداد طهران لتشديد الرقابة على قواعد اللباس الإسلامي.

وجاء في المقال: وصف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي فكرة التخلي عن الحجاب بغير المقبولة سياسيًا، واصفًا الاحتجاجات الجماهيرية التي بدأت في سبتمبر 2022 بأنها نتيجة لمؤامرة خارجية. وقد توجت تصريحات خامنئي سلسلة من الخطب الصارمة التي ألقاها المسؤولون في الأسابيع الأخيرة حول قواعد تغطية الرأس.

وفي الصدد، أشار خبير مجلس الشؤون الدولية الروسي، نيكيتا سماغين، إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يدلي فيها خامنئي بمثل هذه التصريحات، وإنما الآن بدا خطابه كان أكثر صرامة. وقال لـ "نيزافيسيمايا غازيتا": "الشيء الأهم الذي يشير إليه هذا هو أن الجمهورية الإسلامية لا تنوي القيام بأي تساهل تشريعي في قواعد ارتداء الحجاب. السؤال المركزي اليوم هو كيف يمكن لإيران أن تجبر النساء على الامتثال لقواعد اللباس".

وذكر سماغين الحال التي تشكلت منذ الخريف، في البلاد: فلم يتم إلغاء شرطة الآداب، لكنها لم تعد تعمل، وعدد كبير من النساء يستعرضن بتحد عدم تغطية رؤوسهن، والسلطات لم تجرؤ بعد على اتخاذ تدابير قسرية جادة.

وختم سماغين بالقول: "هناك شعور بأن الجمهورية الإسلامية لا تزال تبحث عن فرص لفرض ارتداء الحجاب. بشكل عام، يحاولون تبني معايير جديدة بطريقة تجعلهم أكثر ليونة من ذي قبل. السلطات قلقة للغاية من أن تؤدي الاجراءات المزمعة إلى موجة احتجاج أخرى".

ولكن هذه الخطوات كائنة ما تكون، فإنها ستدفع إلى الاستياء في جميع الأحوال، والسؤال الوحيد هو ما حجم المبادرات (المعارضة) ومدى استجابة الجمهور لها.

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