تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فولكوفا، في "فزغلياد"، عن محاولة واشنطن تضليل الرأي العام حول دورها في تفجير خطوط أنابيب الغاز.

وجاء في المقال: قد تكون "مجموعة موالية لأوكرانيا" هي من فجر خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي1 و2". ذكرت ذلك صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلاً عن مصادر وبيانات استخباراتية.

وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة Die Zeit الألمانية أن تحقيقًا في ألمانيا حدد سفينة يمكن أن تكون متورطة في تفجيرات السيل الشمالي، والآثار توصل إلى أوكرانيا.

وفي الصدد، قال الخبير في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية وخبير الصندوق الوطني لأمن الطاقة إيغور يوشكوف: "يبدو لي أن ظهور هذه الرواية يرجع إلى حقيقة أن الغرب يدرك أن من الغباء القول إن روسيا نفسها فجرت أنابيب الغاز الخاصة بها. وليس على اليابسة، إنما في المياه الأوروبية، حيث الأمر أكثر صعوبة وخطورة من حيث إمكانية العثور على الآثار بسهولة".

"من المفيد جدا، للولايات المتحدة، الآن، وعلى وجه الخصوص، لإدارة بايدن، أن تنقل المسؤولية عن ذلك الحادث إلى أوكرانيا. فهناك إجماع معين في الغرب على أن كييف لها الحق الأخلاقي في أن تفعل ما تشاء وتضرب روسيا أينما كان ذلك ممكنًا. بما في ذلك إطلاق النار على أسرى حرب غير مسلحين، خلافا لجميع المواثيق الدولية".

"ما يعني أن كل شيء يتلخص في حقيقة أنك إذا ألقيت بالمسؤولية عن شيء ما على أوكرانيا، فلن يحرك أحد لسانه ليوبخهم أو يعاقبهم. وبعد ما حدث، هل ستتوقف ألمانيا أو أي دولة أوروبية أخرى عن تقديم المساعدة إلى كييف؟ لا، لن يتوقفوا. هذا خيار مناسب تمامًا للولايات المتحدة لوضع حد لهذه القصة".

وختم يوشكوف، بالقول: "في الوقت نفسه، من الواضح تمامًا أن الضجة المعلوماتية الناجمة عن تحقيق الصحفي سيمور هيرش، ورغبتنا في عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أجبرت الأمريكيين على البحث عن وسيلة إعلامية للخروج من الوضع. كان من المستحيل ترك ذلك من دون إجابة، لذا يعملون على وضع القصة بأكملها في مجرى يناسب البيت الأبيض".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب