كتب فالينتين ألفيموف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول كيفية رد روسيا على الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة.

وجاء في المقال: تقوم أوكرانيا بشكل متزايد بشن غارات بطائرات مسيرة على روسيا.

من أجل فهم كيف يمكننا حماية أنفسنا من غارات الطائرات المسيرة وما إذا كان لدينا ما نرد به على العدو، تحدثت "كومسومولسكايا برافدا" مع مدير شركة Renovation، التي تطور الطائرات الروسية المسيرة، دكتور العلوم التقنية سيرغي توفكاتش، فقال في الإجابة عن السؤال التالي:

كيف يمكننا حماية أنفسنا تمامًا من الطائرات المسيرة؟

تماما، لا نستطيع. لا يستطيع أي دفاع جوي، سواء كان محليا أو مستوردا، إسقاط كل شيء في العالم. حتى لو قمنا بتركيب شبكة دفاع جوي على طول الحدود بأكملها، فستتمكن بعض الطائرات المسيرة من اختراقها.

انظروا كيف نستخدم طائرات "غيران" المسيرة. بالقرب من كييف يوجد نظام باتريوت الأمريكي. هناك 4 صواريخ في كل بطارية. أي يمكنها إسقاط 4 طائرات "غيران". إذا أطلقنا 5 طائرات، فسوف تمر الخامسة بالتأكيد. بشكل عام، تزداد فاعلية الطائرات المسيرة بشكل كبير عندما يتم إطلاقها في أسراب.

وهذه مبادئ مختلفة تمامًا للحرب عما كانت عليه من قبل؟

أجل، العملية الخاصة في أوكرانيا قلبت التصور عن المعارك رأساً على عقب. لطالما كنا نستعد لـ "حرب روبوتات" عالية التقنية، نبني روبوتات باهظة الثمن، وأنظمة فائقة يمكنها اختراق الدفاعات الجوية. لكن اتضح أن من الأسهل إطلاق 10 طائرات مسيرة ثمن كل منها 30 ألف روبل على أمل أن تنسل 1-2 منها. كان هذا اكتشافًا بالنسبة لنا ولخصومنا في الغرب. ولكن الآن يتكيف الجميع مع الوضع...

وماذا لدينا غير طائرات "غيران"؟

لدينا الكثير من الأشياء. وسيظهر المزيد. قريبا جدا! بدأت سلطاتنا في العمل عن كثب مع القطاع الخاص، ويجري الآن تحضير الكثير من "المفاجآت". لا أستطيع أن أذكرها، لأقل فقط إنني قبل أيام قليلة تفحصت بعضها. ودعني أقل إن كل شيء على ما يرام هناك. على أعلى مستوى!

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