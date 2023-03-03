غالبية الألمان يدركون أن بلادهم تخوض حربا ضد روسيا

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول موقف الألمان من إمداد كييف بالأسلحة ضد روسيا.

وجاء في المقال: وفقًا لمسح أجراه معهد أبحاث الرأي العام YouGov بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، يرى 51٪ من الألمان أن بلادهم شريكة في الصراع العسكري في أوكرانيا.

ففي رأي معظم الألمان، إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعني أن ألمانيا شريك مباشر في هذا الصراع العسكري، وفقًا لـ Der Tagesspiegel، وهي إحدى الصحف اليومية الأكثر انتشارًا في ألمانيا، والتي تصدر منذ العام 1945.

وبحسب هذه الصحيفة، قبل عام وافقت الحكومة الألمانية على توريد أسلحة ومعدات عسكرية إلى كييف الرسمية بمبلغ إجمالي قدره 2.6 مليار يورو. وقد وضع معهد كيل للاقتصاد العالمي في تصنيفه ألمانيا في المرتبة الرابعة من حيث الإمدادات لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وبولندا.

في الوقت نفسه، قال 40٪ ممن استطلعت YouGov آراؤهم إن ألمانيا زودت أوكرانيا بعدد كبير جدًا من الأسلحة، ووصف 23٪ الإمدادات العسكرية بالكافية، مقابل 22٪ وصفوها بالصغيرة جدًا.

في الوقت نفسه، يلاحظ أن موقف أكثرية الألمان سلبي من الأخبار التي تفيد بأن بلادهم ستزود أوكرانيا بدبابات Leopard 2. فوفقًا لـ YouGov، وصف 44٪ قرار توريد الدبابات بالخاطئ، مقابل 41٪ يرون هذه الخطوة صحيحة.

يعارض الألمان بشكل قاطع توريد طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا. فمقابل 56٪ يرفضون ذلك، أيد 27٪ فقط هذا الخيار.

ولاحظت صحيفة Der Tagesspiegel أن المستشار الاتحادي أولاف شولتز لا يرى في الرأي العام عقبة أمام إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

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