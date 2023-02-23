لا تشطبوا الشرق الأوسط

كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول دور بلدان الشرق الأوسط على خلفية أزمة الأمن في أوروبا، كما يراه خبراء منتدى فالداي للنقاش.

وجاء في المقال: الآن، على خلفية العمليات القتالية في أوكرانيا، والتي أدت في الواقع إلى مواجهة بين موسكو والغرب، بدا كأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتت خارج الاهتمام. لكن من يفكر هكذا يرتكب خطأ جوهريًا. وجهة النظر هذه يعكسها تقرير "الشرق الأوسط ومستقبل العالم متعدد المراكز" الذي أعده خبراء منتدى فالداي الدولي للمناقشة.

يحذر معدو التقرير من خطورة نقل المواجهة بين روسيا والغرب إلى الشرق الأوسط، ما قد يؤدي إلى نشوب صراعات جديدة في المنطقة.

في الوقت نفسه، من المشكوك فيه أن تتعاون موسكو واللاعبون الغربيون في حل مشاكل أمن المنطقة، الأمر الذي كان يجري بنجاحات متفاوتة في العقد الماضي. على هذه الخلفية، يولي الخبراء اهتمامًا لتعزيز مكانة بعض اللاعبين الإقليميين الذين يطمحون للقيادة على المستوى العالمي، خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن بين الدول، الطامحة إلى القيادة في المنطقة، السعودية والإمارات وقطر. لكن في الوقت نفسه، لا ينبغي نسيان الثلاثي الذي كان له في السياسة الإقليمية تأثير كبير في العقد الماضي: إيران وتركيا وإسرائيل. فهذه الدول لم تغادر المشهد، بل، في بعض الحالات، عززت مواقعها.

يقترح واضعو التقرير ثلاثة سيناريوهات لتنمية المنطقة: الأول، يقول بتحويل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مركز مستقل. وبحسب الخبراء: "إذا تحقق مثل هذا السيناريو، فسيتعين على روسيا تعديل سياستها في الشرق الأوسط". وعلى وجه الخصوص، سيكون على موسكو مراعاة التطلعات العالمية للاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط وتشكيل توازنات مصالح جديدة في أوراسيا؛

السيناريو الثاني، معاكس تمامًا للأول، وهو تحويل الفضاء بأكمله "من المحيط إلى الخليج" إلى هامش للسياسة العالمية. لكن هذا السيناريو، وفقًا لواضعي التقرير، قليل الاحتمال؛

السيناريو الثالث، ربط أجزاء معينة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمراكز السياسية العالمية الأوروبية، والأوروآسيوية مع بناء مركز مستقل للسلطة في منطقة الخليج.

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