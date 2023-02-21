كتب أندريه بارانوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول إقرار مؤتمر الأمن في ميونيخ استراتيجية القضاء على روسيا.

وجاء في المقال: انتهى مؤتمر ميونيخ الأمني ​​الدوري. وكما في العام الماضي، لم يدع وفد رسمي من بلدنا (روسيا) إلى هناك. وفي المؤتمر، وافق 80٪ من جميع المتحدثين (ومعظمهم يمثلون دول الغرب) على ضرورة القضاء على روسيا بطريقة أو بأخرى. وعلى هذه الخلفية بدت الأصوات المعقولة لممثل الصين وبعض المشاركين الآخرين ناشذة. فقد تحدث الآخرون كما لو أنهم يهتدون بدليل مشترك.

وفي الصدد، قال الأستاذ في قسم النظرية السياسية بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، كيريل كوكتيش، على هواء إذاعة "كومسومولسكايا برافدا": "في مؤتمر ميونيخ، سقطت أخيرا جميع الأقنعة. لقد صدّقت أوروبا أنها، تحت قيادة السيد الأمريكي، ستكون قادرة على قلب روسيا، بل وتقسيمها واستغلال مواردها مجانًا على مدى العقود القليلة القادمة. المشكلة هي أن أوروبا الآن يسيطر عليها أشخاص غير أكفياء على الإطلاق، وليس فقط في السياسة. أحدث تحفة صدرت عن وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، حول الحاجة إلى تحويل سياسة بوتين 360 درجة. هي ببساطة رائعة. يتخذ الأشخاص غير الأكفياء قرارات غير كفؤة، بما في ذلك في المجال العسكري، وهذا أمر خطير للغاية.

الأمل الوحيد في أن من أوصلهم إلى كراسيهم يمسك بقوة حقيقية. وهو في هذه الحالة، الولايات المتحدة، دولة الظل العميقة. السادة الحقيقيون هم المصرفيون الأميركيون. النظام الذي يقوم على التحكم في العملات الوطنية، وإقرار من يحتاج إلى المال ومن لا يحتاج إليه، ومن يجب أن يسلب منهم. إلا أن هذا النظام بدأ في الانهيار. لقد وصل إلى نهايته المنطقية. فالهند والصين على وشك الخروج منه.

وروسيا تعود إلى قوانينها الخاصة، حيث للعدالة والصدق والنزاهة معنى. لقد بدأنا أخيرًا في صياغة أسس وجودنا. لا يوجد مخرج آخر".

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