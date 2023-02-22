خبير يُثمّن قرار البيت الأبيض تنسيق زيارة بايدن إلى كييف مع موسكو

تحت العنوان أعلاه، كتبت أليونا زادوروجنايا، في "فزغلياد"، حول إيجابيات تنسيق واشنطن زيارة بايدن إلى كييف مع موسكو، تجنبا لأخطاء قاتلة.

وجاء في المقال: وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف، الاثنين. ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، كان على بايدن السفر إلى العاصمة الأوكرانية بالقطار من بولندا. وقد استغرقت الرحلة إلى هناك عدة ساعات.

بدورها، أشارت وكالة أسوشيتيد برس إلى أن واشنطن اتصلت بموسكو لإعلامها بزيارة الرئيس. وأشارت إلى أن الجانب الأمريكي يسعى بالتالي إلى تجنب الحسابات الخاطئة التي قد تؤدي إلى صراع بين القوى النووية.

وفي الصدد، قال مدير البرامج في "منتدى فالداي" للنقاش، تيموفي بورداتشيف: على العموم، أصبحت هذه الزيارة بمثابة استعراض للأمريكيين والأوروبيين. والإشارة الأكثر إثارة للاهتمام هي أن رحلة بايدن جرت بالتنسيق مع روسيا. هذا يدل على درجة عالية من الكياسة في علاقاتنا مع واشنطن. يدرك الجميع أن وجود ثقافة حوار أفضل دائمًا من عدم وجودها".

كما رأى الخبراء، الذين قابلتهم "فزغلياد"، في زيارة بايدن محاولة منه لكسب نقاط سياسية على خلفية الحملة الانتخابية الأمريكية القادمة.

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