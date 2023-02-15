كتب الكسندر بويكو في "كومسومولسكايا برافد" حول تحضير الاستخبارات الأوربية لمأساة تشيرنوبيل ثانية في أوكرانيا.

وجاء في المقال: أعلن مكتب التنسيق بين الإدارات للاستجابة الإنسانية في روسيا أن نظام كييف يستعد، بدعم من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، لاستفزاز إعلامي واسع النطاق، بهدف اتهام روسيا.

فسوف يعلنون، قبل انعقاد الجلسة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 فبراير عن "انتهاك صارخ" مزعوم لاتفاقية الأمان النووي أثناء العملية العسكرية الخاصة.

"تحقيقا لهذه الغاية، يخطط ممثلو نظام كييف لتقديم "أدلة قوية" مزعومة إلى المجتمع الدولي، على تسبب العمليات العسكرية الروسية "بين فبراير وأبريل 2022، بـ "تلوث إشعاعي لأراضي مهمة في أوكرانيا" في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية وغيرها.

الهدف الرئيس من هذا الاستفزاز الكبير هو خلق خلفية سلبية وممارسة الضغط السياسي على قيادة الدول التي لا تدعم العقوبات الغربية ضد روسيا من أجل ضمان تصويتهم "الصحيح" في الأمم المتحدة لدعم "صيغة كييف للسلام".

هناك حاجة أيضًا إلى الاتهامات لتنفيذ المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج من أجل "دعم أوكرانيا" وإنشاء "محكمة دولية".

ثمة "تحقيقات" سوف تنشر في أكبر وسائل الإعلام الغربية. وقد وُضع تمويل خاص لهذا الغرض. من المقرر توزيع المواد التي تدين روسيا والتي صنعها تقنيون سياسيون غربيون، بجميع اللغات، ولا سيما في بلدان جنوب شرق وجنوب آسيا، وأمريكا الوسطى واللاتينية، وكذلك الدول الإفريقية.

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