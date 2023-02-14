تحت العنوان أعلاه، نشرت "فزغلياد"، مقالا موقعا باسم ثلاثة صحافيين، حول تراجع شعبية المستشار الألماني بشكل كبير على خلفية دعم أوكرانيا وتزايد الاستياء من سياسات الحكومة الفدرالية.

وجاء في مقال داريا فولكوفا ويفغيني بوزنياكوف وأليونا زادوروجنايا:

خسر الاشتراكيون الديمقراطيون، الذين يحكمون برلين منذ 22 عامًا، انتخابات مجلس النواب بالعاصمة، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز.

فقد فاز حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بـ (28٪) من الأصوات في برلين، بينما حصد كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر 18.5٪. كانت هذه النتيجة بمثابة ضربة للمستشار الألماني أولاف شولتس، الذي ترتبط حياته المهنية بالديمقراطيين الاشتراكيين. يرجع فشل الحزب جزئيًا إلى استياء الألمان من أداء الحكومة الفدرالية الحالية. 49٪ لا يؤيدون شولتس.

وفي الصدد، قال النائب السابق في البوندستاغ من حزب البديل لألمانيا، فالديمار غيردت، لـ"فزغلياد": "هزيمة حزب شولتس عملية منطقية. فقد انهارت كل الآمال المرتبطة بالتجديد في السياسة من خلال وصول "الحمر" و"الخضر" إلى السلطة. لقد أظهر الواقع أنهم يقودون البلاد إلى انهيار اقتصادي واجتماعي. بل، وبشكل متعمد وهادف ومنهجي".

واشار الى أن نتائج الانتخابات عكست استياء المواطنين. وقال: "المستشار، الذي تحول إلى دمية، لا يمكن أن يكون محط احترام غالبية الناخبين. من الواضح أنه لم يعد في وضع يسمح له باتخاذ قرارات سيادية. وهذا لا ينطبق فقط على القضايا المتعلقة بأوكرانيا، إنما والمشاكل الداخلية في ألمانيا، بما في ذلك انخفاض مستويات المعيشة. فاستياء الألمان سيزداد".

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