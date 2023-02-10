بسبب الزلزال، دمشق تنتظر من الغرب مراجعة العقوبات

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول انتعاش الحديث عن الأزمة الإنسانية الخانقة في سوريا على خلفية الزلزال المدمر، وضرورة رفع العقوبات عن البلاد.

وجاء في المقال: غادرت أول قافلة إنسانية غربية إلى سوريا في 9 فبراير. لهذا السبب تم تفعيل حاجز باب الهوى على الحدود مع تركيا. وحتى الآن، هذا هو المعبر الوحيد الذي يعمل بموافقة رسمية من مجلس الأمن الدولي.

وقد أفادت خدمة المفوضية الأوروبية الصحفية، في 9 فبراير، بأن المجتمع الأوروبي بدأ في إرسال مساعدات إلى سوريا لتجاوز تداعيات الزلزال. وعلى الرغم من عدم وجود مزيد من التفاصيل، يمكن افتراض أن عملية إيصال المساعدات ستجري من خلال المنظمات الإنسانية غير الحكومية.

ومن جهتها، تشكو السلطات السورية من الانتقائية التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع التغلب على آثار الكارثة على أراضي سوريا. فبحسب تصريح مستشارة رئيس الجمهورية العربية السورية، بثينة شعبان، لشبكة سكاي نيوز، جرى إرسال معظم الأموال، وجميع المعدات من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى تركيا، بينما لم يصل إلى سوريا من أوروبا أي شيء على الإطلاق.

وبحسبها، فإن الغرب يهتم فقط بتلك الجيوب التي تسيطر عليها التشكيلات المعادية لدمشق. وهو لا يبالي إطلاقا بالمناطق التي يعيش فيها غالبية السوريين. ودعت مستشارة الرئيس اللاعبين الخارجيين إلى تنحية السياسة جانبا.

وهكذا، تلفت النظر عودة المسؤولين السوريين هذه الأيام للمطالبة برفع العقوبات الغربية عن البلاد، والتي في تقديرهم تعرقل وصول المساعدات.

خلال الحرب الأهلية، نادرًا ما كان موضوع دعم السكان المدنيين في الجمهورية العربية السورية يخرج عن السياسة. ومع استعادته السيطرة على أراضي البلاد، يصر القصر الرئاسي في دمشق، بثقة متزايدة، على تمرير المساعدات الإنسانية، مركزيًا، من خلاله. في الوقت الذي حرمت فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الحكومة السورية ليس فقط من الحق في التعامل مع هذه المسألة، إنما ومن القدرة على توزيع شحنات المساعدات بشفافية وعدالة. وفي هذا الصدد، كان الخطاب الغربي عن إدخال المساعدات الإنسانية متحيزا بوضوح للمناطق غير الحكومية، التي تعيش حالة شبه مستقلة عن دمشق.

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