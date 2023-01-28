تحت العنوان أعلاه، كتب بيوتر ماكيدونتسيف، في "أوراسيا ديلي"، حول الحضور الروسي الموجع للغرب في إفريقيا.

وجاء في المقال: في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي، كانت فرنسا بالنسبة لروسيا، واحدة من الدول البناءة التي برزت على خلفية الأوروبيين الشرقيين، الذين تبنوا موقفًا أكثر صرامة (تجاه روسيا) وانقادوا لسياسات الولايات المتحدة وبريطانيا. ومع ذلك، ففي الوقت الحالي، يمكن وصف العلاقات بين روسيا وفرنسا بالعدائية صراحة.

ينظر ماكرون إلى بيلاروس وأوكرانيا بعيون بولندا، المتحالفة تاريخيًا مع فرنسا، والتي بالنسبة لها البيلاروسيون والأوكرانيون السلافيون تجمعهما رابطة الدم، بينما سكان روسيا شعب غير أوروبي وغير سلافي يشكل خطرا على أوروبا.

وفي منطقة القوقاز، تحاول فرنسا بصراحة إخراج روسيا من أرمينيا من خلال التلاعب بالرأي العام.

فرنسا غاضبة من الحضور الروسي في البلدان الإفريقية. بالإضافة إلى أنشطة شركة فاغنر العسكرية الخاصة، التي تكرهها باريس، في إفريقيا، والتي تشارك في المعارك ضد القوات الأوكرانية أيضا. كما يخرج فرنسا عن طورها التعاون العسكري التقني الروسي مع دول القارة الإفريقية. ففي 19 يناير، سلمت روسيا طائرات للجيش المالي. وفقًا للمعلومات التي نشرتها قناة SOMB التلفزيونية، استلمت مالي طائرة هجومية من طراز Su-25 و5 طائرات تدريب ونقل من طراز Aero L-39 Albatros وطائرتي هليكوبتر من طراز Mi-8. ومما يُذكر أن روسيا في العامين 2021 و2022 زودت مالي أيضا بعتاد عسكري، ولكن بكميات أقل بكثير.

وفي بوركينا فاسو، اهتزت هيمنة فرنسا. ففي 26 يناير، أُعلن عن استدعاء فرنسا سفيرها، من واغادوغو، لإجراء مشاورات. وفي وقت سابق، منحت سلطات هذه الدولة الإفريقية فرنسا شهرًا لسحب قواتها من البلاد.

في الأشهر الأخيرة، أكدت كل من فرنسا والولايات المتحدة أن شركة فاغنر اخترقت بوركينا فاسو. ولا يمكننا القول على وجه اليقين ما إذا كان "الفاغنريون" يعملون بالفعل في مستعمرة فرنسية أخرى أم لا. نعرف شيئًا واحدًا، هو أن ردة فعل واشنطن وباريس وبروكسل تشير إلى أن قوة فرنسا والاتحاد الأوروبي الاقتصادية سوف تتراجع من دون إفريقيا.

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