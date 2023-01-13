الجيش الأوكراني خسر قاعدة إمداد ضخمة

كتبت سفيتلانا ساموديلوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس" عن توقعات خبير عسكري بحدوث تغييرات مهمة في منطقة العملية الخاصة في أوكرانيا بعد تحرير سوليدار.

وجاء في المقال: حاصرت القوات الروسية مدينة سوليدار، التي يجري القتال للسيطرة عليها منذ بداية الصيف، وهي إحدى المدن الرئيسية في اتجاه أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. الآن، تم إغلاق جميع المخارج من المدينة. وبحسب الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، فإن الوحدات المحمولة جواً أغلقت المدينة من الجنوب والشمال، ووحدات المداهمة تقاتل داخل المدينة. وربما هناك أكثر من 500 جندي أوكراني باتوا محاصرين.

وفي الصدد، التقت الصحيفة الخبير العسكري، محرر مجلة "ترسانة الوطن"، أليكسي ليونكوف، فقال في الإجابة عن السؤال التالي:

سيطرة القوات الروسية على سوليدار كما يقولون ترش "الملح على جروح أوكرانيا".

هذه خسارة كبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية. تعد سوليدار "مفتاحا" إلى أرتيموفسك، وهي مركز لوجستي رئيس. فهناك لصق سوليدار، في مناجم الملح، شبكة واسعة من الأنفاق تحت الأرض بطول كيلومترات، احتفظت فيها القوات الأوكرانية بكمية كبيرة من الذخيرة. بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية، كانت هذه قاعدة إمداد رئيسية، وكانت الأسلحة هناك في حالة جيدة ومحمية. ولطالما حاولنا استهداف شحنات أسلحتهم. لكن حتى السكك الحديدية دخلت مناجم الملح هذه. كان بإمكانهم قيادة قطارات كاملة إلى هناك بأقصى سرعة وتفريغها بأمان في المكان. ولم نتمكن من فعل شيء حيال ذلك. الآن فقدت القوات المسلحة الأوكرانية قاعدة الإمداد هذه.

كم عدد الجنود الأوكرانيين الذين يمكن أن يكونوا الآن في "المرجل" (أي محاصرين)، وسط سوليدار؟

من الصعب تحديد الرقم، فعملية التطهير جارية. يمكن لمجموعات تخريب منفصلة أن تختبئ في منطقة المناجم، بحيث تخرج لاحقًا إلى السطح. كما فعلوا في آزوفستال. ستبقى تكتيكاتهم كما هي. تم تحرير المدينة، لكن التطهير مستمر. سيتم العثور على من هم على السطح، ولكن سيكون من الصعب إخراج العسكريين الأوكرانيين من الأنفاق من تحت الأرض.

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