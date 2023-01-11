كتب إيفان كوزلوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول أهمية تحرير القوات الروسية مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وجاء في المقال: لم تؤكد المصادر الروسية وحدها الوضع الكارثي للجيش الأوكراني في سوليدار، إنما تؤكد ذلك أيضًا بيانات من مراكز الأبحاث الأمريكية والاستخبارات البريطانية وحتى وسائل الإعلام الأوكرانية.

"سوليدار، قريبة من التحرير، والقتال انتقل الى الجزء الغربي من المدينة". أعلن عن ذلك، في العاشر من يناير، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين،

وقال المراقب العسكري في وكالة تاس، العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين: "تحرير سوليدار يفتح الطريق إلى كراماتورسك، والتحرير الكامل لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وبحسبالخبير العسكري، مدير مركز الدراسات الاجتماعية والسياسية فلاديمير إيفسييف، "السيطرة على سوليدار ستجبر العدو على الانسحاب من سيفرسك (26 كم شمال سوليدار و34 كم من أرتيموفسك). هذا مهم من حيث المبدأ. إذا لم يفعل (العدو) ذلك، فسيجد نفسه محاصرا. بالإضافة إلى ذلك، سيخلق هذا وضعا حرجا لأولئك الذين يدافعون عن أرتيموفسك".

في هذه الأثناء، نشر موقع Ukraina.ru صورة للانسحاب من سوليدار. وفي الصورة، الطريق إلى منطقة المنجم السابع، محاطة بالنيران والدخان. "إذا حكمنا من خلال هذه الصورة، لم يعد من الممكن مغادرة سوليدار دون عوائق، فالطريق تحت سيطرة النيران"، هذا ما قاله الناشرون على الموقع إياه.

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