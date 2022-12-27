بروفة رأس السنة

كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول استعداد القوات الأوكرانية لتوجيه ضربات لمدن روسية كبيرة.

وجاء في المقال: ليلة 26 ديسمبر، هاجمت القوات الأوكرانية مطار إنجلز (بمنطقة ساراتوف). ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، أسقط نظام الدفاع الجوي طائرة مسيرة عند اقترابها من المنشأة، لكن لم يكن من الممكن تجنب وقوع إصابات: قتل ثلاثة جنود تحت حطامها. الطائرات والمعدات الأخرى في المطار لم تتضرر.

هذا عمليا ثاني هجوم بطائرة مسيرة على مطار إنجلز، حيث تتمركز القاذفات بعيدة المدى: Tu-160 ، Tu-95MS ، Tu-22M3.

وفقًا للخبير العسكري العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين، توصلت الإدارة العسكرية الروسية إلى استنتاجات بعد هجوم 5 ديسمبر، وفي التفاصيل، قال:

لو كانت المهمة ضمان حماية مطار محدد من الضربات، فمن المؤكد أنها كانت ستتحقق. لكن لدينا الكثير من المطارات مثل إنجلز. لا نعرف أي مطار سوف يضرب العدو بعد ذلك. وقد لا يكون لدينا ما يكفي من معدات الدفاع الجوي والأفراد لتغطية جميع المطارات.

بالتأكيد، سنحمي أهم المواقع وندمر وسائل الهجوم. بالطبع، جرى استخلاص استنتاجات بعد الضربة الأولى لـ إنجلز. ولعلهم وضعوا أنظمة دفاع جوي إضافية، حيث تم إسقاط الأجسام المهاجمة اليوم، ولم تتضرر معداتنا.

ورجح ليتوفكين أن إسقاط الطائرات المسيرة بعدما وصلت إلى مشارف المطار. ولهذا السبب، هناك خسائر بين الأفراد. ولم يستبعد تنفيذ ضربات ليلة رأس السنة أيضًا، فقال:

ليس لدى أوكرانيا ما يكفي من الصواريخ لاستهداف المدن الروسية مباشرة. لكني لا أستبعد أن يتمكنوا مرة أخرى من القيام باستفزاز وضرب مدينة كبيرة.

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