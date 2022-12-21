بكين تضرب بتحذير واشنطن عرض الحائط

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تعزيز التعاون العسكري بين روسيا والصين.

وجاء في المقال: تجري السفن الحربية الروسية والصينية مناورات مشتركة في بحر الصين الشرقي، في الفترة من 21 إلى 27 ديسمبر. وستشارك طائرات ومروحيات من البلدين في المناورات.

أثار قبول بكين هذا الاستعراض للقوة البحرية على خلفية الأحداث في أوكرانيا انتقادات من وزارة الخارجية الأمريكية. كما يتضح من بيان الخارجية الأمريكية، كان على الصين المساهمة في إنهاء الصراع، والمناورات تتعارض مع هذا الأمل. كما يتعين على الصين ألا تقدم مساعدات عسكرية إلى روسيا. وكان الرد غير المباشر على واشنطن رسالة من وزارة الدفاع الصينية تؤكد أن موسكو وبكين تواجهان معا تهديدات مشتركة للأمن البحري.

وتؤكد وكالة أسوشيتد برس أن روسيا والصين تعززان العلاقات العسكرية على خلفية توتر علاقاتهما مع الولايات المتحدة. ففي نوفمبر، قامت قاذفات Tu-95 الروسية والطائرات الصينية H-6K بدوريات مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي؛ ثم هبطت القاذفات الروسية في الصين لأول مرة، وهبطت القاذفات الصينية في قاعدة جوية في روسيا؛ وفي سبتمبر، أرسلت الصين أكثر من 2000 من عسكرييها وأكثر من 300 مركبة عسكرية و21 طائرة وثلاث سفن للمناورات في روسيا؛ ثم أرسلت الصين لأول مرة وحدات من ثلاثة أفرع للقوات المسلحة لإجراء تدريبات في روسيا.

وفي الصدد، قال عميد كلية الدراسات الشرقية في المدرسة العليا للاقتصاد، أندريه كارنيف، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا": "يمكن اعتبار المناورات المشتركة للسفن الروسية والصينية ردًا على سياسة الولايات المتحدة وحلفائها العدوانية. لكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن روسيا والصين تقيمان تعاونا بين قواتهما المسلحة منذ سنوات عديدة بصيغ ثنائية ومتعددة الأطراف. هذا هو أحد جوانب الشراكة الاستراتيجية. ونحو ذلك، يلاحظ أن مواقف روسيا والصين متقاربة أو متطابقة، في كثير من قضايا الحياة الدولية".

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