تحت العنوان أعلاه، نشرت "إزفيستيا" مقالا لنائبي رئيس الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، حول فضح الأزمة الأوكرانية الوجهَ الحقيقي للغرب الجماعي.

وجاء في مقال أوليغ كاربوفيتش وميخائيل ترويانسكي:

كانت إحدى نتائج الأزمة الأوكرانية نهاية عصر التفكير المزدوج والنفاق في سياسة الغرب الجماعي في الاتجاه الروسي. فقد طفى على السطح رهاب روسيا الذي كان مختبئا منذ سنوات في كهفٍ خلف ابتسامات نظرائنا الهازئة.

الآن نرى كيف تتكشف الأمور بين الحين والآخر، ما يشير إلى أن المواجهة الحالية جرى إعدادها على مدى طويل وبعناية، بينما حاكى السياسيون والدبلوماسيون الغربيون عمليات تفاوض. اعتراف أنغيلا ميركل الأخير بأن اتفاقيات مينسك استُخدمت منذ البداية لمنح كييف الوقت، دليل على العمليات المنهجية التي كانت تحدث بشكل كامن في المعسكر الغربي منذ سنوات.

لقد دمرت روسيا خطة ذات أهداف طويلة المدى، تتضمن محاولات انتزاع شبه جزيرة القرم الروسية وتقويض بلدنا من الداخل، للمساهمة في تفككها السريع.

كان الصدام حتميا. كان السؤال الوحيد هو ما إذا كانت روسيا قادرة على الدفاع عن مواطنيها في دونباس واللعب الاستباقي. نجحنا. الآن أصبحت المهمة التي حددها رئيس روسيا بسيطة وواضحة: قلب السيناريو المعد من قبل خصومنا ليعمل ضدهم. لقد أرادوا إطلاق عمليات متعددة الاتجاهات من أجل تقويض الدولة الروسية وإنهائها، وها نحن الآن نرى، من العمليات التي تحدث في أوروبا والولايات المتحدة، بشكل أكثر وضوحًا، الارتداد الجيوسياسي عليهم. وإذا ما جرت مفاوضات لحل الأزمة الحالية، فسوف نقدم عليها بعيون مفتوحة، مدركين نوايا الغرب وخدعه لنتجنب الزلات السابقة.

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