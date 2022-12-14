سوريا بقيت بلا وقود

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول أزمة غير مسبوقة يعانيها الشعب السوري.

وجاء في المقال: تواجه سوريا أزمة اقتصادية غير مسبوقة. هناك نقص حاد في الوقود في البلاد، ما أدى إلى مشاكل في جميع القطاعات تقريبًا. الأسبوع الماضي وحده، تضاعفت أسعار البنزين تقريبًا، ووصلت الليرة السورية مقابل الدولار إلى مستوى قياسي جديد في الانخفاض. وبحسب الأمم المتحدة 90٪ من سكان البلاد يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. السلطات الرسمية تعلل ما يحدث بالعقوبات الغربية.

وقد تطرقت وكالة "أسوشيتد برس"، مثل العديد من وسائل الإعلام الأخرى، إلى وضع الوقود في سوريا في مقالاتها.

بالعودة إلى أوائل ديسمبر، أعلنت السلطات السورية أن البلاد لم تتلق وقودا منذ أكثر من 50 يومًا.

قبل اندلاع الصراع في سوريا، في العام 2011، كانت البلاد تنتج نحو 380 ألف برميل من النفط يومياً، وكان 250 ألف برميل منها يستهلك محليا، والباقي يُصدّر. الآن، انخفض الإنتاج، حيث تقع أكبر حقول النفط السورية في شرق البلاد وتسيطر عليها القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة. فبحسب معطيات وزارة النفط السورية، تنتج المناطق الخاضعة لسيطرة دمشق حالياً نحو 80 ألف برميل يومياً. في الوقت نفسه، تخضع شحنات المنتجات النفطية والوقود النهائي إلى سوريا لعقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وفي الواقع، كانت إيران وبعض الشركات الروسية الخاصة فقط تشارك في الأمر (محاولة إمداد سوريا بالوقود)، وكانت تخضع أيضًا للعقوبات الغربية بشكل دوري.

تسببت أزمة الوقود والاقتصاد عمليا في احتجاجات في محافظة السويداء جنوبي البلاد، حيث جزء كبير من السكان من الطائفة الدرزية. وقتل متظاهر وشرطي في المواجهات. وقد تمت تسوية الوضع بعد تدخل مشايخ الدروز، إنما بقيت المخاوف من اندلاع احتجاجات مماثلة في أجزاء أخرى من البلاد.

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